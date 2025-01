Barwy szczęścia, odcinek 3119: Oliwka odkryje bankructwo Madzi! Henryk złoży jej zaskakującą propozycję - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3119 - piątek, 31.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3119 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka odkryje, że Madzia jest bankrutką! I choć przyjaciółka już wcześniej wyżali jej się, gdy Wiktoria nagle zerwie z nią współpracę, przez co zostanie na lodzie, to jednak Zbrowska nie będzie wiedziała, że jest ona w tak złej kondycji finansowej, że aż nie będzie w stanie utrzymać nie tylko swojego showroomu, ale także i siebie. Tym bardziej, że po rozstaniu z Wiktorem (Grzegorz Kestranek) i jego wyprowadzce, sama będzie musiała utrzymywać mieszkanie, co już ją przerośnie. Szczególnie, że w 3119 odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że Olga nie zapłaciła jej na czas za współpracę ze swoją klientką. I choć ukochana Marka (Marcin Perchuć) będzie miała ku temu powody, gdyż padnie ofiarą oszustwa i straci 25 tysięcy złotych, to dla Madzi będzie to słabe wytłumaczenie. Zwłaszcza w jej beznadziejnej sytuacji...

Oliwka zaalarmuje Kępskich o złej sytuacji Madzi w 3119 odcinku "Barw szczęścia"!

Na szczęście, w 3119 odcinku "Barw szczęścia" Madzia nie zostanie z tym sama, gdyż będzie mogła liczyć na wsparcie Oliwki! Ale nie tylko jej, gdyż za sprawą Zbrowskiej o jej problemach dowiedzą się także Kępscy, którzy także nie zostawią jej na lodzie. Zdradzamy, że w 3119 odcinku "Barw szczęścia" jako pierwszy pomocną dłoń do Madzi wyciągnie Wiktor, który wróci do ukochanej i poprosi ją o jeszcze jedną szansę, co w obecnej sytuacji dziewczyny będzie jej się bardzo opłacać, gdyż chłopak mógłby ją nieco odciążyć finansowo. Tym bardziej, że w końcu weźmie się w garść i będzie miał jakiekolwiek oszczędności! Ale czy Madzia przyjmie go z powrotem?

Nie tylko Wiktor złoży dziewczynie propozycję w 3119 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3119 odcinku "Barw szczęścia" nie tylko on zaoferuje jej swoją pomoc! A to dlatego, że z zakasującą propozycją wyskoczy także wciąż zauroczony nią Henryk! Szczególnie, że to właśnie on polecił ją Oldze, która finalnie nie zachowa się do końca fair w stosunku do dziewczyny. I w 3119 odcinku "Barw szczęścia" Kępski senior postanowi się za to zrehabilitować i ją wspomóc. Dziadek Wiktora będzie gotowy wyłożyć pieniądze na stół i zostać jej wspólnikiem, tak samo jak wcześniej Bruna Stańskiego (Lesław Żurek)! Ale czy Madzia się na to zgodzi, mając w pamięci to jak wcześniej się do niej dobierał? Czy dziewczyna puści to w niepamięć, aby ratować siebie i swój biznes? A może odprawi Henryka z kwitkiem? Tego dowiemy się już niebawem!