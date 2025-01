Barwy szczęścia, odcinek 3115: Sebastian przejrzy Sonię! To dlatego zwiąże się ze Stefaniakiem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3115 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3115 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalscy nieźle się zdziwią, gdy w końcu poznają kochanka Soni, którym okaże się Stefaniak! I choć małżonkowie wiedzieli, że matka Mateuszka spotyka się z jakimś Robertem, to nawet przez myśl im nie przeszło, że może to być psychol, który jeszcze niedawno próbował zniszczyć nie tylko Dominikę, ale i Renatę (Anna Mrozowska)! I nic dziwnego, gdyż przecież do niedawna Stefaniak spotykał się kontrolerką skarbową Wandą Halicką (Beata Fido), która także uprzykrzała im życie. A teraz przerzuci się właśnie na Sonię, czym w 3115 odcinku "Barw szczęścia" porządnie zszokuje Bloch-Kowalskich!

Sebastian zdemaskuje Sonię w 3115 odcinku "Barw szczęścia"!

I choć w pierwszej chwili w 3115 odcinku "Barw szczęścia" jak podaje swiatseriali.interia.pl Sebastian uzna, że Sonia związała się z Robertem w akcie desperacji, to po chwili namysłu szybko zmieni zdanie i dojdzie do wniosku, że matka Mateuszka mogła zrobić to celowo!

- Jest aż tak zdesperowana, żeby zadawać się z takim typem? Co ta dziewczyna ma w głowie? - zacznie zastanawiać się Sebastian, ale po chwili namysłu doda - A może Sonia wie o wiele więcej, niż nam się wydaje? Może od początku wiedziała, że jesteśmy z nim w konflikcie? Może też w coś gra? Albo grają już razem?

Ale oczywiście Dominika w 3115 odcinku "Barw szczęścia" w to nie uwierzy i znów stanie w obronie przyjaciółki. Bloch-Kowalska uzna, że Sonia nie byłaby w stanie się do tego posunąć tylko najzwyczajniej w świecie padła ofiarą manipulacji!

- Ona nie jest wyrachowana, jest po prostu bardzo naiwna - uzna Dominika, po czym doda - Muszę ją ostrzec przed tym człowiekiem. I to szybko!

Dominice nie uda się uratować przyjaciółki w 3115 odcinku "Barw szczęścia"!

I jeszcze w 3115 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska postanowi przemówić swojej przyjaciółce do rozsądku, ale niestety na to będzie już za późno! A wszystko przez to, że Stefaniak już zdąży przeciągnąć ją na swoją stronę, a co gorsza przygotować ją do ich rozmowy, przez co Dominika już nic nie ugra!

- Robert jest inny niż myślisz... - zacznie Dominika, ale Sonia nie pozwoli jej nawet dokończyć zdania - Czy ty masz mnie za idiotkę? Słuchaj, nie obchodzi mnie, jaki macie ze sobą problem. Dla mnie i Mateusza Robert jest czuły i kochający. Wasze biznesowe relacje to nie moja sprawa!

- To mój były klient i... zły człowiek - Bloch-Kowalska spróbuje raz jeszcze, ale niestety znów z marnym skutkiem - Ty nie możesz znieść, że zaczyna mi się układać, że przestajesz mi być potrzebna! Cześć i powodzenia!

W tym momencie w 3115 odcinku "Barw szczęścia" Sonia odwróci się na pięcie i wyjdzie, a Dominika tylko utwierdzi się w swoim wcześniejszym przekonaniu. Ale zdradzamy, że nie będzie miała zamiaru odpuszczać i to nie tyle, co ze względu na nią, ale przede wszystkim Mateuszka!