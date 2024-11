Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3091: Wspaniała nowina u Grzelaków. Aldonę i Borysa czekają wyjątkowe chwile - ZDJĘCIA

W 3091 odcinku "Barw szczęścia" Grzelakowie będą mieli co świętować. Aldona (Elżbieta Romanowska) przekaże Borysowi (Jakub Wieczorek) wspaniałe wieści. Zanim to jednak nastąpi, kobieta uda się do ginekologa, który szybko zwróci jej uwagę na pewien fakt. Aldona nieco się przerazi i zostanie skierowana na dalsze badania. W 3091 odcinku "Barw szczęścia" będzie miała do powiedzenia ważne, szczęśliwe nowiny. Borys zainicjuje wyjątkową randkę z żoną, podczas której odetchną z ulgą.