Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3087: Złe wyniki badań Aldony. Poważna choroba wisi w powietrzu?

Czarne chmury zbiorą się nad zdrowiem rodziny Grzelaków w 3087 odcinku "Barw szczęścia". Piękne marzenie o powiększeniu rodziny niestety nie doszło do skutku, a Aldona (Elżbieta Romanowska) długo walczyła o możliwość zajścia w ciążę. To Borys (Jakub Wieczorek) chciałby spełnić się jako tata maluszka, ale z biegiem czasu zaczął rozumieć, że to może nigdy nie nadejść. Tym bardziej, że kolejne badania i rozmowy ze specjalistami wykazały, iż problem ze staraniem się o potomstwo może leżeć po stronie Borysa. Jednak w 3087 odcinku "Barw szczęścia" złe wieści zdrowotne będą dotyczyły Aldona.