Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3087: Koniec Oliwki i Kępskiego? Tak zacznie się katastrofa - ZDJĘCIA

Związek Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) i Kępskiego (Jakub Sokołowski) upadnie?! W 3087 odcinku "Barw szczęścia" Zbrowska wścieknie się wobec nowych planów biznesowych partnera. Tomasz jest od niej starszy i bardziej doświadczony, co czasem mocno doskwiera młodej kosmetyczce. Już sam fakt jego wtrącania się w biznes z kremami starczył, by dochodziło do nieporozumień. Co w sytuacji, kiedy w 3087 odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że interesy oraz plany Tomasz znów uderzają w niezależność Oliwki? Tego będzie za wiele.