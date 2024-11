Barwy szczęścia, odcinek 3082: Zapłakana Amelia przemówi Bożenie do rozsądku? Zadzwoni do niej i będzie błagać o kontakt z wnukiem - ZDJĘCIA

- Bożenko, wysłuchaj tego nagrania, bardzo cię proszę. Ja wiem, że jest w tobie żal i gniew na Bruna, na mnie. Masz prawo nas nienawidzić. Zostałaś skrzywdzona, zraniona, ale przecież Tadzio nie jest niczemu winien. On jest małym dzieckiem i potrzebuje miłości. Ja wiem, że ty go bardzo kochasz, ale my też. Bożenko, Tadzio powinien mieć wokół siebie wszystkich bliskich, którzy go kochają, zrozum. Ja i Bruno zawsze będziemy na niego czekać...