Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3081: Ostra rozmowa Huberta z Klarą! Była żoną wścieknie go do granic możliwości - ZDJĘCIA

W 3081 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Hubert (Marek Molak) nie wytrzyma presji i po raz kolejny będzie musiał zmierzyć się z trudnym charakterem swojej byłej żony, Klary (Olga Jankowska). Ich telefoniczna rozmowa, która miała dotyczyć ustaleń związanych z opieką nad córką Marysią (Nina Szumowska), skończy się awanturą. Klara zmieni wcześniej ustalone plany, co doprowadzi Huberta do granic wytrzymałości. Była żona Pyrki postawi go w bardzo trudnej sytuacji, chcąc zabrać Marysię do Stanów Zjednoczonych w terminie kompletnie niezgodnym z jego możliwościami. W 3081 odcinku serialu "Barwy szczęścia" napięcie między Klarą a Hubertem przekroczy wszelkie granice. Nie uda im się dojść do porozumienia, a konflikt odbije się na wszystkich członkach rodziny?