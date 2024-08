Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3030: Józefina podle okłamie Cezarego po powrocie z Indii! Postawi jej ultimatum - ZDJĘCIA

W 3030 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach tuż po przylocie Cezarego (Marcel Opaliński) do Polski, Józefina (Elżbieta Jarosik) poprosi go, aby pilnie pojechał z nią do stadniny. Oczywiście, zaniepokojony Rawicz zgodzi się to uczynić, ale jego matce wcale nie będzie miała zamiaru go tam zawieść. W 3030 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Józefina zabierze syna przed nieznajomy dla niego blok, czym aż doprowadzi go do wybuchu! Tym bardziej, że będzie przy tym bardzo tajemnicza! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!