Barwy szczęścia. Nowa kobieta w życiu Mirka. Od niej będzie zależała przyszłość syna Damiana

Do obsady serialu "Barwy szczęścia" w następnym sezonie dołączy Sylwia Juszczak-Krawczyk, która wystąpi w roli nowej kobiety w życiu Mirka Wójcika (Oliwier Kozłowski). Już miesiąc temu, jako pierwsi, ujawniliśmy kim dla Mirka będzie Justyna Zytko, intrygująca, atrakcyjna szefowa agencji reklamowej. Na planie "Barw szczęścia" cały czas kręcone są nowe odcinki z udziałem Mirka i Justyny i wszystko wskazuje na to, że piękna bizneswoman mocno wpłynie na przyszłość młodego piłkarza. Czy połączy ich coś więcej mimo dużej różnicy wieku? Sprawdź, co już wiadomo.