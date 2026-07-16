Barwy szczęścia. Nagły powrót Karoliny do hotelu Stańskich w nowym sezonie. Znów przejmie recepcję

Karolina wróci do hotelu Bruna w "Barwach szczęścia"

Różańska przez długi czas była jedną z osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie hotelu Stańskich. Praca na recepcji była dla niej bardzo ważnym etapem, a właśnie podczas codziennych obowiązków u boku Bruna między nimi zaczęło rodzić się uczucie. Wtedy jednak sytuacja była zupełnie inna, bo Stański był jeszcze związany z Bożeną (Marieta Żukowska).

Później Karolina odeszła z hotelu, a wiele wskazywało na to, że Bruno i Bożena spróbują ratować swoje małżeństwo. Ostatecznie losy małżeństwa potoczyły się inaczej. Bruno i Karolina zostali razem, a ich relacja przeszła przez wiele trudnych momentów, aż do ślubu w Las Vegas w minionych odcinkach. W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Karolina ponownie pojawi się w hotelu i wróci do dobrze znanego sobie miejsca.

Justin sam zaproponuje Brunowi pomoc Karoliny

Powrót Karoliny do recepcji będzie miał związek z problemami w hotelu. W nowych odcinkach "Barw szczęścia" Justin (Jasper Sołtysiewicz) będzie domagał się wyjaśnienia sprawy nagrań z monitoringu i zaangażuje w to policję. Jednocześnie w hotelu zabraknie osoby, która mogłaby zająć się recepcją. To właśnie Skotnicki zasugeruje Brunowi, że najlepszym rozwiązaniem będzie poproszenie o pomoc jego żony. Przypomni, że Karolina doskonale zna to miejsce i ma doświadczenie w pracy za ladą.

- Zostaniesz? - zapyta Stański, a Karolina zgodzi się wrócić do obowiązków (dialog: światseriali.interia.pl).

Tym samym Różańska znów znajdzie się w centrum wydarzeń w hotelu, który przez lata był ważnym punktem jej życia.

Karolina i Bruno przed trudnymi decyzjami w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Powrót Karoliny do hotelu może być znaczący także ze względu na sytuację jej małżeństwa z Brunem. W nowych odcinkach "Barw szczęścia" między Stańskimi nie zabraknie napięć. Pojawią się pytania o zaufanie, lojalność i konsekwencje decyzji podejmowanych przez Karolinę. Przecież Bruno nadal nie wie, co nawyprawiała kobieta. Karolinie z pewnością będzie na rękę to, że może być blisko hotelu i manipulować faktami. Przecież to ona spreparowała nagranie, przez które związek Justina się rozpadł. Jednak nadal gra przed wszystkimi, ale Skotnicki uprze się, że dowiedzie prawdy. Całą winę zwali głównie na Bruna, który nie wie o zapędach żony.

Barwy szczęścia. Oto czeka Karolinę w nowym sezonie! Pójdzie do więzienia i zdradzi Bruna?