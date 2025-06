Barwy szczęścia. Marysia przeszkodzi w ślubie Asi i Huberta? Na tę okazję wróci z USA od matki

Barwy szczęścia. Danek wróci do życia Asi i wywróci je do góry nogami. Zagrozi jej przyszłości z Hubertem? - ZDJĘCIA

Marysia ostatecznie zaakceptuje ślub Huberta i Asi w kolejnym sezonie "Barw szczęścia". Mogą być niespodzianki...

Do zaręczyn Pyrki i Huberta doszło jeszcze w poprzednich odcinkach "Barw szczęścia". Pyrka podarował ukochanej pierścionek, kiedy córki nie było w kraju. Marysia od początku nie lubiła Asi, nie rozumiała, dlaczego mama jest daleko i czemu tata sprowadził Sokalską... Dziewczynka miała różne emocje, czasem niemal wydawało się, że przyzwyczaja się do obecnego stanu rzeczy, ale z innej strony cały czas mówiła o Klarze i wyjeździe do Stanów.

Chociaż Hubert tęskni za Marysią, na własne oczy widzi, że u Klary w USA jest jej bardzo dobrze. Mało tego, kiedy Pyrka powiedział córce o zaręczynach w minionych odcinkach "Barw szczęścia", nie usłyszał gorzkich żali i nie nastąpiła afera. Wręcz przeciwnie, Marysia nie przejęła się wielkimi zmianami w życiu taty. Wydawało się, że przyjęła informację o planach ślubu ze spokojem.

Marysia nie powiedziała ostatniego słowa? Powróci z USA na ślub Huberta z Asią?

Jak informowaliśmy, jeden z wpisów serialowej Sokalskiej na Instagramie dał do myślenia. Aktorka sama zasugerowała, że w kolejnym sezonie "Barw szczęścia" widzowie mogą spodziewać się scen ślubu jej i Pyrki. Marysia prawdopodobnie towarzyszyłaby tacie w tak ważnym dniu. Hubert zapewne nie wyobrażałby sobie, by Marysi zabrakło wśród gości na weselu. To jednak oznaczałoby ponowną rozłąkę Marysi z mamą i wyjazd z USA. A to może się dziewczynce mocno nie spodobać.

Marysia rozwali wesele Asi i Huberta?

Sami widzowie umieszczają w mediach społecznościowych komentarze, które wskazywałyby na to, że Marysia może wykręcić jakiś numer.

Przyleci Marysia i ich rozwiedzie Nie lubię Aśki ale jak już to lepiej pasuje do Klemensa A co na to Myszka powie? Nie czekam na ślub Hubertem, ani na przyjazd jego ,,myszki,, czyli Marysi...te osoby mnie bardziej denerwują - czytamy komentarze widzów.

