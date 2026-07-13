Barwy szczęścia. Małgorzata uratuje Natalię w następnym sezonie? Matka zobaczy, co się porobiło w życiu prawniczki i zadziała

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-07-13 9:24

Nowy sezon "Barw szczęścia" przyniesie kolejne problemy Natalii (Maria Dejmek). Prawniczka będzie chciała wreszcie stanąć na nogi i zapewnić córce spokojny dom, ale szybko okaże się, że nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Wtedy do akcji wkroczy Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska), która nie zamierza bezczynnie patrzeć na kłopoty córki. Czy to właśnie matka uratuje Natalię przed kolejnym życiowym kryzysem?

Małgorzata nie zostawi Natalii samej. Zobaczy, w jakiej sytuacji znalazła się córka w nowym sezonie "Barw szczęścia"

W nowych odcinkach "Barw szczęścia" Natalia postanowi rozpocząć kolejny etap życia. Po ostatnich wydarzeniach będzie chciała znaleźć własne mieszkanie, w którym razem z Leą (Lena Sobota) odzyskają poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Na jej decyzję zareaguje jednak Małgorzata. Seniorka od razu zauważy, że córka bierze na siebie zbyt wiele i nie zamierza udawać, że wszystko jest w porządku. Zaproponuje Natalii, by została z nią i Jerzym (Bronisław Wrocławski) tak długo, jak będzie tego potrzebować.

– Możemy się zająć Leą… – cytuje portal światseriali.interia.pl.

Natalia szybko utnie temat.

– Nie chcę wam siedzieć na głowie – odpowie.

Natalia będzie szukać nowego mieszkania

Prawniczka nie będzie ukrywać, że zależy jej przede wszystkim na córce. Nie chce, aby Lea musiała co chwilę zmieniać miejsce zamieszkania i przyzwyczajać się do nowych warunków.

– Nie chcę tułać się z Leą po wynajmowanych kawalerkach. Dziś tu, jutro tam. Lea potrzebuje stabilności – wyzna matce.

Małgorzata spojrzy jednak na sprawę z zupełnie innej perspektywy. Uzna, że dla dziecka najważniejsze są bliskość rodziny i poczucie bezpieczeństwa, a nie metraż mieszkania.

– Stabilność dziecku zapewniają nie cztery kąty, ale obecność matki... i bliskość dziadków – przekona córkę.

Małgorzata zrobi wszystko, żeby pomóc Natalii

Choć Natalia będzie chciała poradzić sobie sama, Małgorzata nie odpuści. Gdy dowie się, że córka ogląda kolejne mieszkania i wciąż nie może znaleźć odpowiedniego lokum, zacznie szukać dla niej innych rozwiązań. Będzie podsuwać kolejne pomysły i zrobi wszystko, by ułatwić Natalii start w nowym etapie życia.

Ostatecznie prawniczka zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego (Jacek Kałucki), ale i wtedy nie zostanie sama. Jerzy pojedzie z nią obejrzeć lokal i od razu zacznie wychwytywać usterki, próbując wynegocjować lepsze warunki najmu. Wygląda więc na to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" Natalia będzie mogła liczyć na ogromne wsparcie rodziców. I dobrze, bo przed nią jeszcze sporo wyzwań.

Barwy szczęścia. Oto, co czeka Oliwkę w nowym sezonie. Znów będzie w związku