Barwy szczęścia. Małgorzata uratuje Natalię w następnym sezonie? Matka zobaczy, co się porobiło w życiu prawniczki i zadziała

Małgorzata nie zostawi Natalii samej. Zobaczy, w jakiej sytuacji znalazła się córka w nowym sezonie "Barw szczęścia"

W nowych odcinkach "Barw szczęścia" Natalia postanowi rozpocząć kolejny etap życia. Po ostatnich wydarzeniach będzie chciała znaleźć własne mieszkanie, w którym razem z Leą (Lena Sobota) odzyskają poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Na jej decyzję zareaguje jednak Małgorzata. Seniorka od razu zauważy, że córka bierze na siebie zbyt wiele i nie zamierza udawać, że wszystko jest w porządku. Zaproponuje Natalii, by została z nią i Jerzym (Bronisław Wrocławski) tak długo, jak będzie tego potrzebować.

– Możemy się zająć Leą… – cytuje portal światseriali.interia.pl.

Natalia szybko utnie temat.

– Nie chcę wam siedzieć na głowie – odpowie.

Natalia będzie szukać nowego mieszkania

Prawniczka nie będzie ukrywać, że zależy jej przede wszystkim na córce. Nie chce, aby Lea musiała co chwilę zmieniać miejsce zamieszkania i przyzwyczajać się do nowych warunków.

– Nie chcę tułać się z Leą po wynajmowanych kawalerkach. Dziś tu, jutro tam. Lea potrzebuje stabilności – wyzna matce.

Małgorzata spojrzy jednak na sprawę z zupełnie innej perspektywy. Uzna, że dla dziecka najważniejsze są bliskość rodziny i poczucie bezpieczeństwa, a nie metraż mieszkania.

– Stabilność dziecku zapewniają nie cztery kąty, ale obecność matki... i bliskość dziadków – przekona córkę.

Małgorzata zrobi wszystko, żeby pomóc Natalii

Choć Natalia będzie chciała poradzić sobie sama, Małgorzata nie odpuści. Gdy dowie się, że córka ogląda kolejne mieszkania i wciąż nie może znaleźć odpowiedniego lokum, zacznie szukać dla niej innych rozwiązań. Będzie podsuwać kolejne pomysły i zrobi wszystko, by ułatwić Natalii start w nowym etapie życia.

Ostatecznie prawniczka zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego (Jacek Kałucki), ale i wtedy nie zostanie sama. Jerzy pojedzie z nią obejrzeć lokal i od razu zacznie wychwytywać usterki, próbując wynegocjować lepsze warunki najmu. Wygląda więc na to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" Natalia będzie mogła liczyć na ogromne wsparcie rodziców. I dobrze, bo przed nią jeszcze sporo wyzwań.