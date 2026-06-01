Barwy szczęścia. Kiedy nowe odcinki po wakacjach? Już kręcą kolejny sezon 

Koniec sezonu "Barw szczęścia" w piątek 29.05.2026. Co dalej?

Fani serialu "Barwy szczęścia" muszą się przygotować na długą przerwę w emisji po finale sezonu. Zgodnie z ramówką TVP2, w piątek 29 maja 2026 r, został wyemitowany 3391 odcinek serialu, który zakończył sezon przed wakacjami. To właśnie ten odcinek pożegnał idzów na całe lato. Zwrotów akcji jednak nie zabrało, bo twórcy przygotowali jeszcze jedną niespodziankę dla fanów.

Zwiastun pierwszego odcinka "Barw szczęścia" po wakacjach wiele zdradza

Bezpośrednio po emisji finałowego odcinka widzowie zobaczyli krótki zwiastun 3392 odcinka "Barw szczęścia", który uchylił rąbka tajemnicy dotyczącej dalszych losów bohaterów. W zapowiedzi pojawiły się m.in. wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna na temat legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Twórcy już teraz podgrzewają atmosferę przed kolejną odsłoną serialu, mimo że na premierę nowych odcinków trzeba będzie jeszcze poczekać.

Kiedy nowe odcinki „Barw szczęścia” wrócą do TVP2?

Choć sezon właśnie się kończy, prace nad kolejną serią już trwają. Aktorzy regularnie publikują w mediach społecznościowych, w tym na Instagramie, zdjęcia i relacje z planu zdjęciowego, co jednoznacznie potwierdza, że zdjęcia do nowego sezonu są w toku. Mimo to widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość – nowe odcinki „Barw szczęścia” nie pojawią się w TVP2 aż do września. Wszystko wskazuje na to, że serial wróci na antenę na początku miesiąca, najprawdopodobniej 1 września (wtorek), choć dokładna data nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez Telewizję Polską.

Wakacyjna przerwa nie oznacza końca pracy nad serialem. Ekipa już teraz szykuje kolejne wątki, które widzowie zobaczą po powrocie „Barw szczęścia” na antenę TVP2.

Barwy szczęścia. Ewa i Romeo przeżyją szok po ślubie! Nie tego się spodziewali