Barwy szczęścia. Karolina i Bruno będą razem w nowym sezonie! Jagoda nie zniszczy ich związku - ZDJĘCIA

Karolina znajdzie sposób na Bruna w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Karolina i Bruno wciąż będą razem! A wszystko przez to, że Różańska nie pozwoli sobie go odebrać kuratorce Jagodzie, która już w finale 18 sezonu mocno zbliżyła się do jej męża. Do tego stopnia, że ich relacja zdecydowanie wyszła poza tą służbową, co już było dla jego kochanki czerwoną lampką, gdyż przecież w ich przypadku było dokładnie tak samo. Aż w końcu doszło do zdrady, a następnie romansu, zakończonego jego rozstaniem z Bożeną (Marieta Żukowska).

I choć w tym przypadku będzie mogło być podobnie, to jednak Karolina w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej do tego nie dopuści! W jaki sposób!

Tak Różańska zatrzyma przy sobie Stańskiego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Różańska zacznie mocniej pilnować Stańskiego i być może wróci nawet do pracy w jego hotelu, aby mieć go ciągle na oku! Tym bardziej, że przecież już Bruno zaczął się spotykać z Jagodą poza domem, przez co nie mogła go pilnować, a w ten sposób będzie w stanie bardziej trzymać rękę na pulsie.

I to w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej jej popłaci, gdyż ostatecznie to z nią zostanie Bruno! Marta Dąbrowska pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie wspólnymi zdjęciami z Lesławem Żurkiem, a także Stanisławą Celińską! Czyżby Amelia także miała w tym swój udział? Bardzo możliwe, gdyż przecież wcześniej sama sprzeciwiała się romansowi syna i z pewnością nie będzie chciała, aby ta sytuacja się powtórzyła. Tym bardziej, gdy już w końcu zaakceptowała i Karolinę, której uda się go zatrzymać!

Jagoda nie zastąpi Karoliny u boku Bruna w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Tym bardziej, że para nagrywała także wspólną zajawkę, która będzie zapowiadać nowy 19 sezon "Barw szczęścia", który wystartuje po wakacjach! A zatem nie ma mowy o tym, aby ich związek się rozpadł! A wręcz przeciwnie, gdyż Karolina i Bruno wciąż będą razem i to tak szczęśliwi i zakochani w sobie jak nigdy wcześniej! I nawet Jagodzie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie uda się tego zniszczyć!