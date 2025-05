Barwy szczęścia. Karolina wróci do pracy w hotelu Stańskich w nowym sezonie? Będzie pilnować Bruna nie tylko w domu! - ZDJĘCIA

Karolina znów będzie pracować w hotelu Stańskich w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Karolina wróci do hotelu Stańskich? Choć recepcjonistka sama odeszła z pracy, jak jej romans z Brunem jeszcze nawet nie wyszedł na jaw i mimo iż tymczasowo do niego wróciła, gdy małżonkowie wylądowali w szpitalu po ataku jej byłego kochanka Zaborskiego (Wojciech Solarz), to być może w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej powróci tam już na dobre!

Szczególnie, że przecież po powrocie Stańskich, jak i późniejszym odkryciu prawdy przez Bożenę (Marieta Żukowska) znów z niego zniknęła i nie wróciła nawet, gdy małżonkowie się rozstali, a oni oficjalnie zostali parą. Ale teraz będzie mieć ku temu poważny powód!

Różańska zdecyduje się kontrolować kochliwego Stańskiego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Na oficjalnych profilach "Barw szczęścia" na Instagramie i Facebooku pojawiło się zdjęcie z hotelu Stańskich, na którym widzimy Bruna, jak i jego pomocnika Justina (Jasper Sołtysiewicz), inwestora Tomka (Jakub Sokołowski) i właśnie Karolinę! Czy to oznacza, że w nowym sezonie po wakacjach i ona zdecyduje się wrócić do pracy w hotelu, aby mieć Stańskiego na oku?

Tym bardziej, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie mieć podstawy do tego, aby kontrolować kochanka! A wszystko za sprawą jego podejrzanie bliskiej relacji z kuratorką Jagodą, do której Bruno zbliży się już w 18 sezonie. Do tego stopnia, że zacznie okłamywać w jej sprawie Karolinę, a sam spotykać się z Redlińską i poza domem, czym już wzbudzi jej podejrzliwość. Czy na tyle, że Różańska zdecyduje się go pilnować i poza domem?

Karolina zacznie bać się o wierność Bruna w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Możliwe, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Karolina zdecyduje się na taki krok! Tym bardziej, że sama doskonale zda sobie sprawę, że kochliwy Bruno nie będzie stały w uczuciach i będzie mógł łatwo wplątać się w kolejny romans. Szczególnie, gdy w grę wejdzie jeszcze Tadzio (Józio Trojanowski), dla którego będzie on gotowy na wszystko!

Ale czy nawet możliwe ponowne zatrudnienie w hotelu Stańskich w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej pozwoli Karolinie to powstrzymać? Tym bardziej, że przecież Bruno nie pohamuje się nawet i w domu i godzinami będzie rozmawiał i pisał z Jagodą, okłamując ją przy tym, więc to samo będzie mógł robić i w pracy. A zatem czy to coś w ogóle da? Tego dowiemy się już niebawem!