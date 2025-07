Barwy szczęścia. Karol przyzna się Beacie, kim jest naprawdę. Nie takiej reakcji byłej dziewczyny będzie się spodziewał

Tak zareaguje Beata, kiedy w nowym sezonie "Barw szczęścia" Karol przyzna się, kim jest

Darek i Karol w kolejnym sezonie "Barw szczęścia" wrócą razem ze świątecznego wypadu do Austrii i nie będzie już żadnych wymówek, by ich związek przestał być tajemnicą. Janicki dojdzie do wniosku, że jego partner powinien spotkać się z Beatą i Grzesiem, powiedzieć im o nich. Mimo że lekarz nadal będzie się bał pogardy i odrzucenia, szczególnie ze strony syna, Darek przekona go, że sekretny związek nie prowadzi do niczego dobrego. A Grześ to mądry chłopiec, który nigdy nikogo nie oceniał, a Janickiego do niedawna traktował jak ojca.

Pod wpływem partnera w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu Karol odwiedzi Beatę, która widząc jego poważny wyraz twarzy, zacznie się bać, że stało się coś złego. W tym momencie, jak podaje portal światseriali.interia.pl, ojciec Grzesia przyzna się przed Beatą kim jest. Wyzna, że bardzo długo wypierał prawdę o sobie, o swojej orientacji seksualnej i w przeszłości zostawił ją w ciąży właśnie z tego powodu.

Reakcja Beaty w nowym sezonie " Barw szczęścia" mocno Karola zaskoczy. Bo matka jego syna odpowie, że wie o nim i Darku od swojego pasierba Mirka (Oliwier Kozłowski).

- Dzięki za szczerość, ale ja już o tym wiem... Mirek widział cię Darkiem. Złożył fakty... Ale nie martw się, on nie ma żadnych uprzedzeń i jest dyskretny. Nie mogłeś lepiej trafić - zapewni Karola Beata.

Czy w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach Karol wyjawi Grzesiowi, że jest z Darkiem?

Po szczerym wyznaniu Karola w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach Beata zapyta go, czy chce teraz wyjawić się przed Grzesiem. On jednak nie odważy się powiedzieć synowi, dlaczego przed laty zostawił jego mamę. A tym bardziej nie przyzna się Grzesiowi, że on i Darek są parą.

- Nie, może jednak nie dzisiaj - Karol nie odważy się na rozmowę z synem. - Jak będziesz gotowy, to daj znać - powie Beata.