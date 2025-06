Barwy szczęścia. Józefina wciągnie następną osobę w swoje tajemnice! Natalia i Cezary nie mogą poznać prawdy!

Co będzie z Józefiną w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Problemy Józefiny nie skończą się wraz z rozpoczęciem nowego sezonu "Barw szczęścia". Wręcz przeciwnie! Policja nadal nie znajdzie oszusta Andrzeja, który ucieknie do Dubaju, a Rawiczowej zostanie do spłacenia 5 milionów złotych kredytu, który zaciągnęła w banku, żeby kupić pałac dla ukochanego.

Oczywiście Natalia, którą teściowa poprosiła o reprezentowanie ją przed bankiem, zrobi wszystko, co w jej mocy, by udowodnić, że Rawiczowa padła ofiarą przekrętu. Ale przecież nie podpisała żadnej umowy z Andrzejem, że to on miał spłacać 40 tysięcy rat kredytu! Poza tym dała złodziejowi dostęp do swojego konta bankowego! Zwoleńska będzie musiała bardzo się postarać, by uratować matkę Cezarego przed utratą stadniny oraz domu.

Józefina nie będzie szczera z Natalią w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"

Niestety Józefina w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" nie będzie do końca szczera z Natalią. Kiedy wpadnie na pomysł, jak zdobyć pieniądze na zapłacenie zaległej rady kredytu, ukryje przed prawniczką, co planuje zrobić. Powierniczką tajemnicy Rawiczowej zostanie tylko Asia Sokalska (Anna Gzyra), sekretarka z kancelarii i krawcowa, która ma liczne znajomości.

Dzięki niej Rawiczowa w następnym sezonie "Barw szczęścia" spłaci ratę kredytu?

To właśnie z Asią Józefina w następnym sezonie "Barw szczęścia" dogada się w sprawie sprzedaży sukni ślubnej, eleganckiej, bardzo drogiej kreacji z jedwabiu, którą miała założyć na bajeczny ślub z Andrzejem w Laponii. Jak informuje portal światseriali.interia.pl uprzedzi jednak Sokalską, że Natalia nie może o niczym wiedzieć.

Barwy szczęścia ostatni odcinek ZWIASTUN. Józefina nie spłaci kredytu! Grozi jej utrata domu i stadniny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Chcę to załatwić szybko i przede wszystkim dyskretnie... Proszę nie wspominać o sprzedaży tej sukni Natalii, dobrze? Jeśli dowie się Natalia, z pewnością dowie się i mój syn. Weźmie to za desperacki gest, będzie dopytywał, a ja nie chcę już wzbudzać zainteresowania - wyjaśni Józefina

Kolejna osoba wciągnięta w problemy Józefiny w "Barw szczęścia" po wakacjach

W ten sposób Asia na początku nadchodzącego sezonu "Barw szczęścia" zostanie wciągnięta przez Józefinę w jej wstydliwe tajemnice. Tak samo Rawiczowa postąpi z Sofią, byłą ukochaną Cezarego, którą też poprosi o pomoc w sprawie sprzedaży części majątku, żeby wyszła z długów.