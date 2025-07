Barwy szczęścia. Józefina nie spłaci długów Andrzeja! Nawet Natalia nie pomoże teściowej w walce z bankiem

Nie będzie ratunku dla Józefiny (Elżbieta Jarosik) w sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach! Policja nie dopadnie oszusta Andrzeja (Leon Charewicz), więc biedna, okradziona Rawiczowa sama będzie musiała spłacić kredyt, który zaciągnęła, by kupić ukochanemu pałacyk. Co prawda w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu Dżo sprzeda wszystkie cenne rzeczy, by spłacić 40 tysięcy pierwszej raty, ale zostanie jej jeszcze 5 mln do oddania bankowi. Oszukanej, porzuconej teściowej nie pomoże nawet Natalia (Maria Dejmek), bo bank nie zawiesi kolejnych spłat!