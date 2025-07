Barwy szczęścia

Barwy szczęścia. Natalia doniesie na Józefinę? Nie wytrzyma dłużej oszukiwania Cezarego!

W następnym sezonie serialu "Barwy szczęścia" Natalia (Maria Dejmek) stanie przed trudną decyzją, czy powiedzieć Cezaremu (Marcel Opaliński), że jego matka Józefinie tonie w długach, że po ucieczce oszusta Andrzeja (Leon Charewicz) grozi jej bankructwo! Będzie kryła teściową, ale do czasu. Oszukiwanie męża stanie się dla Natalii nie do zniesienia. Wreszcie w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu Zwoleńska uprzedzi Rawiczową, że doniesie na nią swojemu mężowi, że wcześniej czy później wytrzyma i powie Cezaremu prawdę! Poznaj szczegóły.