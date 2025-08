Barwy szczęścia. Jaworski przedłuży wyjazd? Zadzwoni do Marka z Estonii - ZDJĘCIA

Krzysztof będzie potrzebował odpoczynku w kolejnym sezonie „Barw szczęścia”

W „Barwach szczęścia” Jaworski będzie miał szansę trochę odetchnąć od codziennego kieratu. Niestety, życie z osobą chorą na alzheimera to nieustanny alert i praca przez okrągłą dobę. Do tego bardzo przykra, bo związana z obserwacją ukochanej osoby, która zmienia się nie do poznania… Dlatego kiedy koło wędkarzy, w którym działa, ogłosi wycieczkę do Estonii na łowienie pod lodem, zdecyduje się na wyjazd z kolegami. A do opieki nad Krystyną zaangażuje Marka. Złoty chętnie się zgodzi, ale zapomni, że już się umówił na wspólny wypad z Olgą (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska) w tym samym terminie. Marek nie chce o tym myśleć, ale mógł odziedziczyć chorobę po matce. Tak powiedział mu lekarz i zalecił zrobienie badań genetycznych, ale Złoty się ich wystraszył.

W „Barwach szczęścia” po wakacjach Jaworski wyjedzie do Estonii

Marek zjawi się w mieszkaniu Krystyny w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia” pełen dobrych chęci. Będzie sądził, że jest dobrze przygotowany do opieki nad chorą matką i wie, czego się spodziewać. Ale sytuacja szybko go przerośnie. Najpierw jednak odbierze telefon od Krzysztofa. Jaworski w Estonii będzie się zamartwiał, jak Złoty radzi sobie z Krysią i czy nic złego nie stało się pod jego nieobecność. Marek będzie miał nadzieję, że jego wyjazd się nie przedłuży, ale przecież nie może tego wykluczyć. Pogadają przez chwilę i syn będzie musiał wracać do matki, nieświadomy tego, jaka awantura wybuchnie za chwilę. Przekaże jej pozdrowienia od Krzysztofa: - Kazał cię ucałować.

Marek i Krystyna razem w „Barwach szczęścia”

W kolejnym sezonie „Barw szczęścia” Marek szybko przekona się, z czym mierzy się Krzysztof na co dzień. Krysia zrobi mu na początek wielką aferę o posłodzoną herbatę. Potem, kiedy syn zamówi dla niej obiad przez telefon, zniknie jego aparat. Komórka znajdzie się, po długich poszukiwaniach, w zamrażalniku. Gorsze od krzyków będą jednak jej zaprawione goryczą słowa o tym, że wszystkim przeszkadza i może najlepiej, żeby ją oddać do przytułku albo wyrzucić na śmietnik i że nikomu nie jest już potrzebna...

