Barwy szczęścia. Krystyna każe Jaworskiemu wyjechać. Zrozumie, że dłużej tak nie wytrzyma - ZDJĘCIA

Krystyna zawsze dawała Krzysztofowi popalić w „Barwach szczęścia”

W nowym sezonie „Barw szczęścia” Jaworski odważy się na dużą szczerość w rozmowie z Żabcią (Hanna Klepacka) w SezoNOVym. Zwierzy się jej, że jest mu teraz bardzo ciężko, od kiedy Krystyna choruje, ale przyzna, że i wcześniej było trudno z nią żyć. To dlatego zapisał się do klubu wędkarskiego – by mieć jakąś odskocznię i wymówkę, by samemu wyjść z domu. Ale gdyby mógł cofnąć czas, spędzałby go z nią więcej…

Krysia przestanie się leczyć w „Barwach szczęścia” po wakacjach

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” oszustwo Krystyny, która przestanie brać przepisane leki, wyjdzie na jaw. Krzysztof będzie załamany, a żona – nieugięta. Będzie miała dość otumaniających ją tabletek, które i tak nie zatrzymają choroby. Zdecyduje, że chce zachować w swoim alzheimerze pełną świadomość tego, co robi.

Krystyna wypchnie Krzysztofa z domu w kolejnym sezonie „Barw szczęścia”

Sterany i wymęczony chorobą Krystyny, Krzysztof będzie potrzebował chwili wytchnienia w „Barwach szczęścia”. Ale kiedy koledzy z koła wędkarzy zaproponują mu wspólny wyjazd do Estonii na łowienie pod lodem, będzie się wahać. Widząc to, Krysia zacznie go nakłaniać do tego, by zgodził się na wycieczkę. Zrozumie, że mąż długo tak nie wytrzyma i może się załamać… Jaworski poprosi Marka (Marcin Perchuć), by pod jego nieobecność zaopiekował się matką, a on się zgodzi:

- Nie ma sprawy. Pomieszkam sobie u was te parę dni, to żaden problem.

Niestety, Złoty zapomni o tym, że umówił się już z Olgą (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska) na wyjazd do spa w Wiśle. Zaplanowali to już dawno temu, a jednak ważny dla partnerki wspólny weekend zupełnie wyleciał mu z głowy. To może być wczesny objaw alzheimera, który mógł odziedziczyć po Krystynie. Czy będą kolejne…?

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl