Barwy szczęścia. Interwencja Dominiki u Jaworskiego! Będzie musiała ratować Sonię przed Stefaniakiem? - ZDJĘCIA

Radość z powrotu Sebastiana w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach nie potrwa długo!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach w życiu Dominiki znów sporo się wydarzy! Przede wszystkim w końcu doczeka się powrotu ukochanego Sebastiana z kontraktu w Brazylii, gdzie na kilka miesięcy służbowo wysłał go Marek (Marcin Perchuć)! Kowalski wreszcie wróci do stęsknionej żony, ale radość z tego wcale nie potrwa długo!

A wszystko przez to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej małżonkowie znów będą musieli zająć się Mateuszkiem, przez co ich marzenia o adopcji własnego dziecka kolejny raz będą musiały przesunąć się w czasie. A to dlatego, że Sonia ponownie będzie potrzebować ich pomocy, a oni jak zawsze jej nie odmówią! Ale o co pójdzie tym razem?

Dominika zjawi się u właściciela mieszkania wynajmowanego przez Roberta w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Mateuszek pojawi się w życiu Dominiki i Sebastiana tylko na chwilę? A może zagości w nim na dłużej? Tym bardziej, że Karolina Chapko wrzuciła na swoją relację na Instagramie niepokojącą relację z planu, na którym widzimy jak jej bohaterka interweniuje u Jaworskiego! I to nie bez powodu, gdyż to przecież on jest najemcą mieszkania, w którym wspólnie z Mateuszkiem, Sonia przebywa właśnie z Robertem!

I choć w obecnym sezonie Bloch-Kowalska robiła wszystko, aby powstrzymać ją przed życiem z psycholem, to niestety jej się to nie udało, gdyż Stefaniak tak przekabacił jej przyjaciółkę, że stanęła ona nie po jej, a jego stronie, a nawet wystąpiła przeciwko jej. Do czasu, aż była jej potrzebna, aby znów zająć się Mateuszkiem, aby ona mogła spędzić upojne chwile z kochankiem. Ale czy to w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej też będzie do czasu?

Czy Stefaniak zrobi krzywdę Soni i Mateuszkowi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Sonia wreszcie pozna prawdziwą twarz Stefaniaka, a Dominika znów będzie musiała ją ratować? Czy właśnie z tego względu zjawi się u Jaworskiego, aby ocalić przyjaciółkę i jej dziecko przed psycholem?

Bardzo możliwe, że tak właśnie się stanie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej! Szczególnie, że Mateuszek i Sonia nie znikną z życia Dominiki i Sebastiana! Czy zatem wrócą do niego już na dobre? Przekonamy się już za 3 miesiące!