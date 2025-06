Barwy szczęścia. Cezary zapłaci za błędy Józefiny! Długi matki zrujnują Rawiczowi życie w nowym sezonie

Barwy szczęścia. Danek wróci do życia Asi i wywróci je do góry nogami. Zagrozi jej przyszłości z Hubertem? - ZDJĘCIA

Józefina ukryje przed Cezarym całą prawdę w nowym sezonie "Barw szczęścia"

W nowym sezonie "Barwy szczęścia", po przerwie wakacyjnej, Rawiczowa będzie tonąć w długach po uszy, ale nie przyzna się do tego ani przed bankiem, ani przed własnym synem. Co gorsza, zdesperowana kobieta zacznie sprzedawać majątek Rawiczów, udając, że wszystko ma pod kontrolą. Ale to będzie tylko gra pozorów! Cezary jeszcze przez chwilę będzie żył w błogiej nieświadomości, ale ta cisza przed burzą długo nie potrwa...

Józefina postanowi ratować skórę, wyprzedając rodzinne pamiątki, dzieła sztuki i wszystko, co ma jeszcze jakąkolwiek wartość. Tylko że nawet to nie wystarczy, żeby zaspokoić roszczenia banku! Kobieta zaciągnęła kredyty na ogromną sumę, a teraz każdy dzień będzie ją przybliżał do bankructwa. Syn nie będzie miał pojęcia, że nie tylko ona, ale i on sam w nowym sezonie "Barwy szczęścia" stanie się celem windykatorów…

Bank w nowym sezonie "Barwy szczęścia", po przerwie wakacyjnej, dobierze się do konta Cezarego?

W nowym sezonie "Barwy szczęścia", po przerwie wakacyjnej, sytuacja finansowa Józefiny zacznie wymykać się spod kontroli. Chociaż bank jeszcze nie podejmie działań wobec Cezarego, widmo przyszłego zadłużenia zacznie się unosić nad jego głową. To właśnie on jako jedyny spadkobierca będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami życia ponad stan, jakie przez lata prowadziła jego matka i błędy związane z Andrzejem (Leon Charewicz).

Cezary nie dowie się od razu o tym, że długi są tak gigantyczne. W nowym sezonie "Barwy szczęścia", po przerwie wakacyjnej, Józefina po raz kolejny zdecyduje się na kłamstwo. Będzie utrzymywać, że wszystko jest w porządku, a jej decyzje finansowe są przemyślane. Tyle że to tylko gra na czas… A kiedy czas się skończy, wszystko wybuchnie mu prosto w twarz. Cezary może wtedy zostać z majątkiem… który będzie bardziej przekleństwem niż błogosławieństwem.

Cezary w nowym sezonie "Barwy szczęścia" nie zorientuje się, że jego przyszłość zostanie obciążona długiem

Cezary nie będzie jeszcze świadomy, że jego przyszłość wisi na włosku. Rawiczowa będzie kontynuować swoją politykę milczenia, robiąc wszystko, by syn nie poznał całej prawdy. Mężczyzna w nowym sezonie "Barwy szczęścia" będzie miał własne sprawy na głowie, a kiedy zacznie dopytywać o sprzedaż kolejnych dóbr, usłyszy, że to zwykłe "porządki". Tyle że w rzeczywistości chodzić będzie o coś zupełnie innego. W nowym sezonie "Barwy szczęścia", po przerwie wakacyjnej, kolejne decyzje Józefiny będą zmierzały do tego, by oddalić widmo bankructwa choć na chwilę. A to tylko zwiększy kwotę zadłużenia, którą w przyszłości, jeśli nic się nie zmieni przejmie właśnie Cezary.

Barwy szczęścia ostatni odcinek ZWIASTUN. Józefina nie spłaci kredytu! Grozi jej utrata domu i stadniny

