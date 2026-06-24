Barwy szczęścia. Cezary wrobi Natalię w zamach na Andrzeja Zastoję! Tak odegra się na żonie w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Cezary zemści się Natalii w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Natalia nie będzie mogła już doczekać się rozwodu z Cezarym. Tyle tylko, że nie będzie spodziewać się przy tym jednego. A mianowicie, ze mąż wcale tak łatwo jej nie odpuści i postanowi zemścić się na niej, że postanowiła od niego odejść. Ale wcale nie przez utrudnianie rozpadu ich małżeństwa czy jakiekolwiek roszczenia tylko o coś zdecydowanie gorszego!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej spełnią się najgorsze sny Kodura (Oskar Stuczyński), który w finałowych odcinkach obecnego sezonu ostrzegł Natalię, że Cezary może ją wsypać. Tym bardziej, że zrobił to także i w jego przypadku, za co Marcin poleciał ze stanowiska i został zwykłym dzielnicowym. Jednak Zwoleńska będzie mieć zdecydowanie więcej do stracenia! Szczególnie, że w jej przypadku intencje Rawicza będą zupełnie inne niż U Kodura, gdzie próbował ratować siebie, a tu po prostu będzie chciał się zemścić.

Rawicz doniesie na Zwoleńską śledczym w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Zwłaszcza, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach ją akurat Cezary oskarży o współudział w planowaniu zamachu na Andrzeja, za co będzie groziła jej zdecydowanie większa kara niż Marcinowi, bo aż do 3 lat pozbawienia wolności. Tym bardziej, że Rawicz przyzna śledczemu, że jego żona faktycznie wiedziała o jego planach, jednak nie zrobiła nic, aby go powstrzymać, bo nie złożyła na niego oficjalnego zawiadomienia na policji tylko dogadała się prywatnie z Kodurem, co będzie działać na jej niekorzyść.

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej prawniczka zda sobie sprawę, że może zostać oskarżona o zaniechanie zgłoszenia zamiaru popełnienia przestępstwa. Natalia w jednej chwili zrozumie, że może stracić wszystko, na co pracowała latami. Nie mówiąc już o najbliższych, a w tym przede wszystkim o swojej córce, którą Rawicz już wystarczająco skrzywdzi, a teraz jeszcze będzie chciał pozbawić jej matki!

Natalia skończy w więzieniu w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Szczególnie, gdy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach, o czym informowaliśmy jako pierwsi, w jej kancelarii zjawi się prowadzący sprawę jej męża, Majak. Wówczas Natalia domyśli się, że ma naprawdę poważne problemy. Zwłaszcza, że policjant już od dłuższego czasu będzie ja obserwował, a zeznania Cezarego tylko mu w tym pomogą. Tym bardziej, że policjant już będzie wiedział o jej wcześniejszych kłopotach z prawem z powodu Oliwiera (Mikołaj Krawczyk).

Czy zatem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Natalia dołączy do męża i także wyląduje w areszcie? Czy odpowie za, coś czego nie zrobiła, bo przecież nie chciała, by mąż mścił się na oszuście za krzywdę jego matki (Elżbieta Jarosik) i przecież próbowała go za wszelka cenę odwieźć od tego pomysłu i stąd już w ostateczności zawiadomiła Kodura. Czy w tej sytuacji Zwoleńska zgodzi się zeznawać, aby ratować siebie? Czy wreszcie pogrąży Rawicza? Możliwe, że tak, bo nagrania z planu nie wskazują na to, aby Natalia poszła siedzieć! A wręcz przeciwnie!

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Barwy szczęścia. Nowy rozdział życia Kasi i Mariusza w Brzezinach. Powstały piękne ujęcia