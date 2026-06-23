Zmiany w "Barwach szczęścia" po wakacjach

To już pewne, że w kolejnym sezonie "Barw szczęścia" będą zmiany, a w nadchodzących odcinkach widzowie zobaczą nowe twarze oraz kontynuację wątków ulubionych bohaterów. Scenariusze pierwszych odcinków na jesień 2026 zostały już napisane, a aktorzy pracują na planie nad nagraniem kolejnych scen. Jednak nie wszyscy znów znajdą się w kręgu najważniejszych postaci. Pewne wątki od dawna były wyciszane, a niektóre nie są jeszcze znane. Do obsady na pewno dołączą nowi aktorzy, jak m.in. Michał (Gamou Fall), który zamiesza w życiu Natalii (Maria Dejmek).

Będzie nowa czołówka "Barw szczęścia" po wakacjach 2026?

Przecieki z planu "Barw szczęścia" potwierdzają, że gwiazdy serialu wzięły udział w pewnej sesji zdjęciowej, która może być powiązana ze startem nowego sezonu serialu po przerwie wakacyjnej. Oriana Krajewska, która wciela się w postać Celiny, zapozowała z serialowymi Kasią Górką (Katarzyna Glinka) i Aldoną Grzelak (Elżbieta Romanowska). Wystylizowane gwiazdy serialu wzięły udział w sesji, ale nie były to typowe nagrania na green screenie, gdzie zazwyczaj powstaje czołówka serialu.

Obecna czołówka "Barw szczęścia", która obowiązuje od jesieni ubiegłego roku, przyniosła kilka zmian. Nadal otwierają ją Kasia Górka (Katarzyna Glinka) i Mariusz (Rafał Cieszyński), którym przygląda się Łukasz Sadowski (Michał Rolnicki). Swoje miejsce zachowali także Agata Pyrka (Natalia Zambrzycka) i Hubert Pyrka (Marek Molak), Dominika (Karolina Chapko) z Sebastianem (Marek Krupski), Renata (Anna Mrozowska) z Marcinem Kodurem (Oskar Stoczyński), Natalia Zwoleńska (Maria Dejmek) z Cezarym Rawiczem (Marcel Opaliński) czy Bruno Stański (Lesław Żurek) i Karolina (Marta Dąbrowska). Co ciekawe, prawniczka rozstała się z mężem i tak jak zostało wspomniane - w jej życiu zagości nowy bohater. Największą nowością czołówki z 2025 r. było pojawienie się pary Weroniki (Maria Świłpa) i Błażeja (Piotr Ligienza), których w zeszłych latach zabrakło w intro serialu. Zmianie uległo także ujęcie Aldony Grzelak (Elżbieta Romanowska) i Borysa Grzelaka (Jakub Wieczorek), którzy pojawili się już bez Aleksa (Hubert Wiatrowski). Mimo to w czołówce wciąż brakuje wielu bohaterów regularnie pojawiających się na ekranie.

Zajdą zmiany w "Barwach szczęścia"

Możliwe, że nowa czołówka "Barw szczęścia" pojawi się już na jesień, ale musiałyby zajść zatem mocniejsze zmiany w doborze głównych bohaterów, którzy wysuną się na pierwszy plan. Jeszcze nie wiadomo, jak miałaby wyglądać docelowa odsłona "Barw szczęścia", ani którzy aktorzy wypadliby z czołówki.

Nie można wykluczyć, że twórcy ponownie zdecydują się na odświeżenie czołówki, tak jak miało to miejsce przed rokiem. Na razie produkcja nie zdradza żadnych szczegółów dotyczących ewentualnych zmian, a widzom pozostaje śledzić kolejne przecieki z planu serialu.