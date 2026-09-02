Rodzinka.pl. Oto nowa córka Magdy i Tomka, a miał być syn! Zagra ją prawdziwa córka Olgi Kalickiej - WIDEO

Kiedy nowa "Rodzinka.pl"?

Ciąg dalszy przygód Boskich w nowym sezonie serialu "Rodzinka.pl" tej jesieni w TVP upłynie pod znakiem szalonych wydarzeń, sercowych rozterek, rodzinnych konfliktów, w których kłótnie będą na porządku dziennym! Co dokładnie wydarzy się w domu Natalii (Małgorzata Kożuchowska) i Ludwika (Tomasz Karolak), a także w domu po sąsiedzku Magdy i Tomka? Premiera nowych odcinków "Rodzinki.pl" od soboty, 12 września 2026 roku, o godz. 20.00 w TVP2.

Nowe dziecko Boskich w 19 sezonie "Rodzinki.pl"! Córka Nikola zamiast syna, na którego czekali

Od finału poprzedniego sezonu "Rodzinka.pl", w którym zaczął się poród Magdy, minie już sporo czasu. W najnowszym 19 sezonie najmniejszym członkiem rodziny Boskich będzie roczna Nikola,druga córka Magdy i Tomka. Jak to możliwe, skoro przez całe dwie ostatnie serie czekali na syna, cieszyli się na to, że urodzi się chłopiec, a Maja będzie miała młodszego brata?

To wszystko wyjaśni się już w pierwszych odcinkach "Rodzinki.pl", kiedy stanie się jasne, że od narodzin córki Boskich upłynął już ponad rok! Wtedy też okaże się, jak Maja zareaguje na młodszą siostrą i czy nie zacznie się buntować, że teraz cała uwaga Magdy i Tomka skupi się na małej córeczce Nikoli.

Do obsady "Rodzinki.pl" dołączyła prawdziwa córka Olgi Kalickiej

Serialowa Nikola Boska, którą widzowie zobaczą na początku nowego sezonu "Rodzinki.pl" to prawdziwa córka Olgi Kalickiej. Aniela dołączyła do obsady latem tego roku, jak tylko w czerwcu ruszyły zdjęcia do kolejnej serii. W maju skończyła rok i przed nią pierwsze ważne zadanie aktorskie, jedna z głównych ról w uwielbianym serialu Polaków. Aniela razem ze swoją mamą Olgą wystąpi w większości odcinków 19 sezonu!

Za kulisy nagrań do spotu wizerunkowego TVP na jesień z udziałem Boskich Olga Kalicka i Maciej Musiał potwierdzili, że prawdziwa córka aktorki zagra ich ekranowe dziecko!

Rodzinka.pl. Oto nowa córka Magdy i Tomka! Zagra ją prawdziwa córka Olgi Kalickiej

Rodzinka.pl ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co czeka Boskich jesienią!