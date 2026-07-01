Znamy wszystkich uczestników "Taskmastera". Na ekranie zobaczymy m.in. Żabsona i Zosię Zborowską-Wronę

Gwiazdy w polskim „Taskmasterze”

Ekipa pierwszej polskiej odsłony „Taskmastera” została oficjalnie domknięta. Stacja TVN jako ostatnią ujawniła Zofię Zborowską-Wronę, dopełniając tym samym grono uczestników, w którym znaleźli się już wcześniej: komiczka Wiolka Walaszczyk, aktorzy Rafał Rutkowski i Kazik Mazur oraz raper Żabson.

To właśnie ten niecodzienny kwintet weźmie na siebie ciężar absurdalnych zadań, gdzie sucha wiedza schodzi na dalszy plan. Kluczowe będą za to nieszablonowe myślenie, talent do szybkiej improwizacji i brak oporów przed nietypowymi wyborami. W tym formacie poprawna odpowiedź nie istnieje, a triumfuje osoba potrafiąca najbardziej ująć prowadzącego.

Zofia Zborowska-Wrona jako ostatnia z uczestników

Zofia Zborowska-Wrona dała się poznać widowni jako postać niezwykle szczera, obdarzona ciętym dowcipem i ogromnym dystansem do własnej osoby. To właśnie te atuty mogą przeważyć o jej sukcesie w show, w którym zawodnicy rzucani są na głęboką wodę z dala od utartych schematów działania.

Z uwagi na fakt, że z każdym wyzwaniem można poradzić sobie na dziesiątki sposobów, obok bujnej wyobraźni liczyć się będzie także opanowanie i bystrość umysłu. Ostateczny werdykt i tak będzie leżał w rękach nieugiętego gospodarza.

Adam Woronowicz w roli bezwzględnego Taskmastera

Na fotelu tytułowego Taskmastera zasiądzie Adam Woronowicz. Aktor będzie oceniał zmagania uczestników, opierając się wyłącznie na własnym widzimisię i osobistych kryteriach. W egzekwowaniu zasad i pilnowaniu porządku na planie wspomoże go Cezary Sikora, pełniący funkcję Asystenta Taskmastera.

Za sukcesem tego innowacyjnego formatu stoi brytyjski komik Alex Horne. „Taskmaster” to dziś globalny fenomen z licznymi edycjami na całym świecie, mogący pochwalić się statuetką BAFTA i mianem jednego z najlepiej ocenianych programów rozrywkowych ostatnich lat. Premiera polskiej wersji już niebawem zagości w ramówce TVN.