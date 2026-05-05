Zamieszanie wokół finału Farmy. Zmienili dzień zakończenia sezonu 

Małgorzata Pala
2026-05-05 12:05

Kiedy finał programu „Farma”? Pojawiło się zamieszanie wokół terminu zakończenia show Polsatu. To widzowie będą decydowali, kto z uczestników zdobędzie główną nagrodę. Jednak kiedy oglądać finał „Farmy” na żywo? Pojawiło się pewne nieporozumienie, ponieważ produkcja zmieniła datę zakończenia programu. W zeszłym roku wyglądało to inaczej!

Kiedy finał „Farmy” sezon 5?

Finał 5. sezonu „Farmy” odbędzie się na żywo już w czwartek, 7 maja 2026 roku. Niektórzy widzowie dziwią się jednak, że zakończenie sezonu zaplanowano właśnie na czwartek, skoro odcinki emitowane są od poniedziałku do piątku. Choć piątkowe emisje startowały nieco wcześniej, widzowie przyzwyczaili się do obecności programu w każdy dzień powszedni.

Zamieszanie wokół finału „Farmy”. Finał nie wypada w piątek

Nie da się ukryć, że obserwatorzy i widzowie „Farmy” już żałują, że ich ulubione show znika z anteny. Na placu boju została już tylko garstka uczestników, a do finału dotrą zaledwie trzy osoby. To, kto zwycięży, okaże się właśnie podczas finału na żywo w czwartek, 7 maja.

Niektórzy widzowie słusznie zauważyli, że finał w czwartek to zmiana względem poprzedniego sezonu, kiedy wielki finał emitowany był pod koniec tygodnia, czyli w piątek.

- Szkoda...Co bede oglądać? Pozdrawiam wszystkich ❤️

- A nie powinien być w Piątek 👀 kurcze nie pamiętam kiedy zawsze był finał ale liczyłam na piątek - pada komentarz pod postem "Farmy" na Instagramie.

- Tym razem finał mamy w czwartek ❤️ - Tym samym administratorzy rozwiali wszelkie nieścisłości i potwierdzili, że finał 5. sezonu „Farmy” odbędzie się w czwartek, 7 maja.