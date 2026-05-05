Zamieszanie wokół finału Farmy. Zmienili dzień zakończenia sezonu 

Kiedy finał „Farmy” sezon 5?

Finał 5. sezonu „Farmy” odbędzie się na żywo już w czwartek, 7 maja 2026 roku. Niektórzy widzowie dziwią się jednak, że zakończenie sezonu zaplanowano właśnie na czwartek, skoro odcinki emitowane są od poniedziałku do piątku. Choć piątkowe emisje startowały nieco wcześniej, widzowie przyzwyczaili się do obecności programu w każdy dzień powszedni.

Zamieszanie wokół finału „Farmy”. Finał nie wypada w piątek

Nie da się ukryć, że obserwatorzy i widzowie „Farmy” już żałują, że ich ulubione show znika z anteny. Na placu boju została już tylko garstka uczestników, a do finału dotrą zaledwie trzy osoby. To, kto zwycięży, okaże się właśnie podczas finału na żywo w czwartek, 7 maja.

Niektórzy widzowie słusznie zauważyli, że finał w czwartek to zmiana względem poprzedniego sezonu, kiedy wielki finał emitowany był pod koniec tygodnia, czyli w piątek.