To koniec Farmy! Padła potwierdzona data zakończenia programu Polsatu

Małgorzata Pala
2026-04-07 15:35

Sprawdź datę zakończenia 5. sezonu programu "Farma". Fani produkcji Polsatu muszą przygotować się na wielki finał – i to już za chwilę. Produkcja oficjalnie potwierdziła datę zakończenia 5. edycji hitu. Emocje rosną z każdym odcinkiem, a w grze pozostało już tylko ośmiu uczestników. Przed nimi najtrudniejsze tygodnie, które zdecydują o wszystkim – w tym o tym, kto sięgnie po zwycięstwo na oczach widzów. Zobacz, co się wydarzy i poznaj datę finału 5. edycji "Farmy".

Autor: po/ Materiały prasowe Dwie blondwłose kobiety, uczestniczki programu "Farma", siedzą na tle stogów siana, wyglądają zamyślone. Jedna w kurtce dżinsowej i białym topie, druga w musztardowej kurtce i czarnej koszulce. Logo "Farma" widoczne w lewym dolnym rogu. Więcej informacji o finale programu znajdziesz na Super Seriale.

Finał "Farmy" coraz bliżej

Najnowsza edycja „Farmy”, emitowana od 16 lutego, nie zwalnia tempa i wchodzi w decydującą fazę. Oficjalnie potwierdzono, że wielki finał programu odbędzie się 7 maja – i to na żywo.

To właśnie wtedy widzowie zdecydują, kto wygra 5. sezon. O zwycięstwo zawalczą trzy osoby, które dotrwają do samego końca, a ostateczny werdykt zapadnie w głosowaniu SMS.

Coraz mniej uczestników, coraz większe emocje

W grze pozostało już tylko ośmiu Farmerów. Każdy kolejny dzień oznacza nowe napięcia, trudniejsze decyzje i coraz bardziej bezwzględną walkę o miejsce w finale. Program nie tylko utrzymuje wysoką oglądalność, ale z odcinka na odcinek podkręca tempo rywalizacji. To właśnie teraz zaczyna się prawdziwa gra o wszystko.

Pojedynek, który zmieni wszystko

Już teraz widzowie zobaczą jedno z najbardziej wyczekiwanych starć tej edycji. Naprzeciw siebie staną Henryk i Aksel — dwaj silni gracze, którzy od początku udowadniają swoją determinację.

Tym razem jednak nie ma miejsca na błędy. Pojedynek nagłej śmierci zdecyduje, który z nich na zawsze pożegna się z programem.

Specjalna niespodzianka dla widzów "Farmy"

Produkcja przygotowała także wyjątkowy ukłon w stronę fanów. W związku z brakiem emisji w Poniedziałek Wielkanocny, widzowie otrzymają rekompensatę.

Piąta edycja zapisze się w historii programu jako najdłuższa. Więcej odcinków to więcej emocji, zwrotów akcji i nieprzewidywalnych decyzji, które trzymają widzów przed ekranami.

Jedno jest pewne — końcówka sezonu będzie bezlitosna, a każdy błąd może kosztować miejsce w finale.

Kiedy oglądać Farmę?

Oglądaj „Farmę” od poniedziałku do piątku w Polsacie!

Poniedziałek–czwartek: godz. 20:30 Piątek: godz. 19:55

