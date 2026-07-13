Startują castingi do 2. sezonu „Love is Blind: Polska”. Netflix potwierdził powrót hitu

Love is Blind: Polska, sezon 2. Netflix oficjalnie ogłosił start poszukiwań nowych uczestników

Po tygodniach spekulacji nie ma już żadnych wątpliwości. Netflix Polska potwierdził, że 2. sezon „Love Is Blind: Polska” powstanie. Informacja pojawiła się na oficjalnym profilu programu na Instagramie i od razu wywołała ogromne emocje wśród fanów. Twórcy opublikowali krótki, ale jednoznaczny komunikat:

„Czas na nowy rozdział! 💍 Drugi sezon „Love is Blind: Polska” potwierdzony ❤️”

To oznacza, że rusza kolejny etap poszukiwań singli gotowych sprawdzić, czy miłość rzeczywiście może narodzić się bez patrzenia sobie w oczy.

Love Is Blind, sezon 2. Ruszyły castingi

Najważniejszą wiadomością dla fanów programu jest to, że castingi do 2. sezonu „Love Is Blind: Polska” oficjalnie wystartowały. Teraz każdy, kto marzy o udziale w eksperymencie, może zgłosić swoją kandydaturę. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrana zostanie grupa uczestników, którzy otrzymają szansę na udział w programie. Dopiero wtedy rozpoczną się randki w charakterystycznych kabinach, gdzie uczestnicy rozmawiają ze sobą, nie widząc drugiej osoby.

To właśnie ten etap od lat jest znakiem rozpoznawczym formatu i sprawia, że decyzje o zaręczynach zapadają wyłącznie na podstawie rozmów, emocji i budującej się więzi.

Na czym polega eksperyment „Love is Blind”?

Format od lat cieszy się ogromną popularnością na świecie, a polska odsłona zadebiutowała na Netfliksie 6 maja 2026 roku. W pierwszym sezonie widzowie śledzili losy singli, którzy najpierw poznawali się w kabinach, a dopiero po zaręczynach mogli zobaczyć się twarzą w twarz.

Później pary wspólnie wyjechały za granicę, zamieszkały razem w Warszawie i sprawdziły, jak wygląda ich codzienność poza telewizyjnym eksperymentem. Wszystko zakończyło się ślubami, podczas których uczestnicy musieli podjąć ostateczną decyzję: powiedzieć „tak” albo zrezygnować z małżeństwa.

Kiedy premiera 2. sezonu „Love is Blind: Polska”?

Na razie Netflix nie ujawnił daty premiery drugiego sezonu. Obecnie trwa etap kompletowania obsady, dlatego na kolejne szczegóły trzeba jeszcze poczekać. Pewne jest to, że 2. sezon „Love Is Blind: Polska” oficjalnie powstaje, a rozpoczęcie castingów oznacza, że prace nad nową odsłoną programu właśnie ruszyły. Dla fanów hitowego reality show to najlepsza wiadomość od zakończenia pierwszego sezonu.