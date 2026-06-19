Nowe nazwisko w "Taskmaster". Wiadomo, kto wystąpi w nowym show TVN

Kazik Mazur dołącza do obsady programu "Taskmaster"

Twórcy polskiej odsłony „Taskmastera” dawkują napięcie i krok po kroku ujawniają szczegóły nadchodzącego hitu. Fani wiedzą już, że w rywalizacji wezmą udział Rafał Rutkowski oraz Wiolka Walaszczyk. Teraz przyszedł czas na zaprezentowanie trzeciego nazwiska. Do zacnego grona dołączy Kazik Mazur, którego telewidzowie kojarzą z ról w popularnych serialach, filmach czy też na deskach teatru. Co więcej, aktor doskonale odnajduje się w sztuce improwizacji. Właśnie ta wyjątkowa umiejętność może mu znacząco ułatwić walkę o zwycięstwo w nieprzewidywalnym świecie nowego formatu.

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Zasady polskiego "Taskmastera". Liczy się nieszablonowe myślenie

Rodzima wersja uwielbianego na świecie show skupia się na zmaganiach pięciu bohaterów z bardzo osobliwymi misjami. Polecenia często przypominają zabawny żart, ale ich realizacja wymusza na uczestnikach gigantyczne pokłady kreatywności oraz sporą dozę brawury. W tym formacie nie istnieje jedno właściwe rozwiązanie danego problemu. Największe znaczenie ma spryt, innowacyjny pomysł i umiejętność działania poza przyjętymi ramami. Gwiazdy zmierzą się z poleceniami, gdzie sposób wykonania bywa znacznie cenniejszy niż ostateczny rezultat. Finalnie każde zadanie trafia do surowej oceny prowadzącego, który kieruje się absolutnie subiektywnymi kryteriami.

Adam Woronowicz w roli głównej. Poznaliśmy prowadzących show TVN

Tytułowym Taskmasterem został ceniony aktor Adam Woronowicz. To on będzie surowo weryfikował zmagania uczestników, opierając się w głównej mierze na własnym samopoczuciu i mocno indywidualnym kodeksie zasad. Jego ostateczne werdykty częściej wynikają z czystej intuicji niż z chłodnej logiki, co gwarantuje nieustanne zwroty akcji. Na ekranie wspierać go będzie Cezary Sikora w roli lojalnego Asystenta. Jego głównym zadaniem jest pilnowanie przebiegu konkurencji i regulaminu, a przy okazji wprowadzanie subtelnych akcentów komediowych do brutalnej rywalizacji. Do pełnego składu brakuje jeszcze zaledwie dwóch nazwisk.