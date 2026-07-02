Hotel Paradise 13. Zamieszanie wokół prowadzących. Kto pojawi się w nowej edycji?

„Hotel Paradise 13” już nagrany. Skąd zamieszanie?

Choć 13. edycja „Hotelu Paradise” została już nagrana w Tajlandii, temat prowadzącej wciąż budzi emocje wśród fanów programu. Przez lata format kojarzony był przede wszystkim z Klaudią El Dursi, która była jego stałą gospodynią. W trakcie jej przerwy tę rolę przejęła Edyta Zając. Właśnie dlatego widzowie do końca nie byli pewni, kto ostatecznie pojawi się w kolejnej odsłonie programu.

Klaudia El Dursi wróciła, ale nie na cały sezon

Początkowo wszystko wskazywało na to, że to właśnie Klaudia El Dursi ponownie poprowadzi „Hotel Paradise” sezon 13. Sama informowała o powrocie na plan w Tajlandii, co tylko potwierdzało te przypuszczenia. W pewnym momencie rzeczywiście wróciła do projektu i rozpoczęła pracę przy nowej edycji. Jednak, jak się później okazało, nie był to stały powrót na cały sezon.

W trakcie realizacji zdjęć doszło do zmiany planów. Do pracy przy programie wróciła Edyta Zając, która wcześniej prowadziła 12. edycję i pierwotnie zakładała, że kończy swoją przygodę z formatem. Jak wynika z jej relacji, otrzymała telefon z TVN z propozycją powrotu na plan i ostatecznie ponownie przejęła rolę prowadzącej. Klaudia El Dursi natomiast skupiła się na innym projekcie stacji i dołączyła do „Top Model”.

Kto prowadzi „Hotel Paradise” 13?

Ostatecznie 13. edycję „Hotel Paradise” poprowadziła Edyta Zając. To ona jest twarzą nagranego już sezonu, mimo wcześniejszych zmian i powrotu Klaudii El Dursi na plan.

Zamieszanie wzięło się z dynamicznych decyzji produkcyjnych oraz faktu, że informacje o zmianach pojawiały się etapami, co wprowadziło widzów w dezorientację.