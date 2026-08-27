Hotel Paradise wraca w nowej odsłonie. Trzynaście kart wywróci wszystko do góry nogami

Hotel Paradise 13. Wszystkie zmiany dotyczące nowego sezonu

Największym zamieszaniem w nowym sezonie okaże się Rajskie Tableau. Uczestnicy zobaczą planszę z trzynastoma tajemniczymi kartami, pod którymi ukryte będą niespodziewane twisty w grze. Odkrywanie poszczególnych kart nastąpi w trakcie specjalnych wydarzeń, a nikt z góry nie przewidzi, co przyniesie dany wybór. Produkcja zapowiada, że szczególna uwaga skupi się na trzynastym symbolu. Mieszkańcy będą zmuszeni do ciągłego kombinowania, bo jedno odsłonięcie karty może zarówno uratować kogoś przed eliminacją, jak i doszczętnie zrujnować misternie utkaną intrygę. Ten świeży element mocno namiesza także w trakcie tradycyjnych Rajskich Rozdań.

Klaudia El Dursi i Edyta Zając. Dwie kobiety w roli gospodyni Hotelu Paradise 13

W 13. edycji formatu fani doświadczą historycznej zmiany w kwestii prowadzących. Widzowie zobaczą na ekranie dwie uwielbiane twarze: Klaudię El Dursi oraz Edytę Zając. Początkowo stery przejmie pierwsza z wymienionych, ale w trakcie sezonu pałeczkę odda modelce znanej już z 12. odsłony show. Taka rotacja wynika wprost z zaangażowania El Dursi w najnowszy sezon programu „Top Model”. To sytuacja bez precedensu w polskiej wersji „Hotelu Paradise”.

Rajska Wyrocznia powraca do Hotelu Paradise 13

Mimo wprowadzania nowości producenci nie zrezygnowali z uwielbianych przez sympatyków show stałych punktów. Ponownie będziemy świadkami spotkań z Rajską Wyrocznią, w której uczestnicy zdobędą bezcenne informacje pozwalające demaskować spiski partnerów. Na ekranie nie zabraknie popularnej Pandory, Rajskiego Rewanżu oraz emocjonujących pojedynków na śmierć i życie o przetrwanie w luksusowej rezydencji. Stacja zapowiada jednak wzbogacenie formatu o jeszcze więcej gier i randek. W finale para znów stanie na Ścieżce Lojalności, walcząc o 200 tys. zł, a drobniejsze kwoty będzie można zdobyć już w trakcie rywalizacji.

Kiedy oglądać Hotel Paradise 13? Emisja pierwszych odcinków w weekend

Telewizja TVN postanowiła też nieco inaczej rozpocząć nowy sezon. Dwa premierowe odcinki 13. edycji zadebiutują wyjątkowo w weekend: w sobotę 29 sierpnia i w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 20:55. Te dwa epizody obejrzymy symultanicznie na antenach TVN oraz TVN7.

Zaraz po inauguracyjnym weekendzie show wróci do swojego standardowego pasma. Od kolejnego poniedziałku zmagania uczestników będą emitowane w stacji TVN7 o stałej porze, czyli o 20:00 (od poniedziałku do czwartku). Nowa odsłona, kręcona ponownie w gorącej Tajlandii, ma przynieść nie tylko bajeczne widoki, ale i jeszcze gęstszą atmosferę między singlami.