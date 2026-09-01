Hotel Paradise 13. Pierwsze konflikty po słowach Klaudii El Dursi. Co wydarzy się dalej?

Hotel Paradise 13: Sekrety ujawnione dzięki Rajskiej Wyroczni

Rajska Wyrocznia często diametralnie zmienia sytuację w programie. Mieszkańcy mają okazję anonimowo przepytywać Klaudię El Dursi o intencje i zachowania swoich rywali. Prowadząca udziela krótkich odpowiedzi „tak” lub „nie”, co jest zaledwie wstępem do większych emocji. Następnie widzom prezentowany jest pełny kontekst wydarzeń w postaci nagrań ukazujących, co tak naprawdę działo się pod nieobecność zainteresowanych. Jedno z pytań zadanych podczas wyroczni wywołało szczególne poruszenie, mocno wpływając na nastroje w willi.

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Hotel Paradise 13: Szymon demaskuje Filipa po słowach wyroczni

Szymon postanowił upewnić się, czy Filip wypowiadał się o nim w nieprzychylnych słowach za jego plecami. Odpowiedź Klaudii El Dursi była twierdząca, co potwierdziły zaprezentowane widzom fragmenty rozmów. Okazało się, że Szymon był obiektem dyskusji między Filipem, Nadią i Soraią. Ta ostatnia podzieliła się swoimi wątpliwościami na jego temat, sugerując, że chłopak może „ubierać maskę”. Filip z kolei wprost nazwał go osobą fałszywą. Biorąc to pod uwagę, nic dziwnego, że prawda, którą ujawniła wyrocznia, okazała się dla Szymona sporym szokiem, ponieważ dotąd nie zdawał sobie sprawy, co niektórzy mieszkańcy o nim myślą.

Hotel Paradise 13: Zbliża się 4. odcinek z Rajskim Rozdaniem

To jednak nie koniec wrażeń, ponieważ kolejny odcinek zapowiada się jeszcze bardziej intensywnie. W czwartej odsłonie „Hotelu Paradise 13” odbędzie się Rajskie Rozdanie, które zweryfikuje siłę poszczególnych sojuszy. Wtedy dowiemy się, jak ukształtowane do tej pory relacje przełożą się na decyzje uczestników i dla kogo pobyt w programie stanie pod znakiem zapytania. W świetle rewelacji z Rajskiej Wyroczni, relacja między Szymonem i Filipem będzie budzić szczególne zainteresowanie. Czy mężczyźni zdecydują się na szczerą rozmowę i zażegnają spór, czy też konflikt wejdzie w nową fazę?