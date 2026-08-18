Hotel Paradise 13. Zmiana godzin emisji. Kiedy oglądać nowy sezon?

Wyjątkowa premiera Hotelu Paradise 13 w weekend

Nadchodząca, trzynasta odsłona „Hotelu Paradise” wystartuje niestandardowo. Zamiast tradycyjnego poniedziałkowego debiutu, fani otrzymają dawkę emocji już pod koniec tygodnia. Pierwszy odcinek zadebiutuje w sobotę, 29 sierpnia, punktualnie o 20:55. Kolejna odsłona ukaże się nazajutrz, w niedzielę 30 sierpnia, o tej samej porze.

Stacja przygotowała dodatkową niespodziankę na start. Inauguracyjne odcinki będą transmitowane równolegle na dwóch kanałach – w TVN i TVN7. Ma to nadać premierze szczególnego charakteru.

Hotel Paradise 13 - stałe pory emisji. Kiedy oglądać program?

Po weekendowym wstępie nie ma co liczyć na kolejne sobotnie i niedzielne seanse. Reality show wraca na swoje dawne, sprawdzone tory. Począwszy od poniedziałku, nowe odcinki będą nadawane od poniedziałku do czwartku o 20:00, na antenie TVN7. To oznacza przesunięcie o 55 minut względem weekendowej premiery.

Aby być na bieżąco z losami uczestników, trzeba koniecznie wziąć pod uwagę ten nowy rozkład jazdy. Weekendowy debiut to tylko jednorazowa akcja promująca najnowszą serię.

Zmiany w nowym sezonie Hotelu Paradise 13. Dwie prowadzące

Zawirowania w ramówce to tylko przedsmak tego, co czeka widzów. Twórcy 13. edycji wprowadzili innowacyjne mechanizmy rozgrywki. Wśród nowości znajdzie się Rajskie Tableau, kryjące trzynaście kart o kluczowym znaczeniu dla losów singli. Dojdzie również do roszady na stanowisku gospodyni. Początkowe odcinki poprowadzi Klaudia El Dursi, po czym stery przejmie Edyta Zając. Uczestnicy po raz kolejny zostali zakwaterowani w Tajlandii. Walczą tam o miłość, utrzymanie się w willi oraz główną nagrodę – 200 tysięcy złotych.

Hotel Paradise 13. Harmonogram emisji

W sobotę, 29 sierpnia o 20:55 program pokaże TVN i TVN7. W niedzielę, 30 sierpnia o 20:55, również na obu antenach. Następnie, od poniedziałku do czwartku, show zagości na TVN7 o stałej porze – 20:00.