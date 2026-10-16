Hotel Paradise 13. Coś takiego wydarzy się po raz pierwszy! Produkcja zapowiada niespodziankę

Hotel Paradise 13. Produkcja zapowiada coś wyjątkowego

Twórcy "Hotelu Paradise" opublikowali na Instagramie wpis, który od razu zwrócił uwagę fanów. Zasugerowali, że mimo 13 zrealizowanych sezonów w programie wciąż może wydarzyć się coś, czego widzowie jeszcze nie widzieli.

"Po 13 sezonach wydawało się, że w „Hotelu Paradise” nic nie jest już w stanie zaskoczyć. A jednak... 👀🌴

Co wydarzy się po raz pierwszy w historii programu?Odpowiedź poznacie już w poniedziałek o 21:00 podczas LIVE! 🔥👇 Jakie są Wasze teorie?" - napisano na oficjalnym profilu.

Produkcja nie zdradziła, czego dokładnie będzie dotyczyć nowość. Wiadomo jedynie, że zapowiedź ma związek z wydarzeniem, które odbędzie się po raz pierwszy w historii formatu. Właśnie ten szczegół sprawił, że w komentarzach szybko pojawiły się różne pomysły.

Hotel Paradise 13. Widzowie podejrzewają zmiany w programie

Pod wpisem internauci zaczęli dzielić się swoimi teoriami. Jedna z osób zasugerowała, że produkcja może zdecydować się na niespodziewany ruch wobec jednej z par.

"Moze wyrzuca ta parę, która niby nie jest razem i śmierdzi kitem na kilometr 😆" - brzmi jeden z komentarzy.

Inny widz przypomniał sobie o Panu Lektorze, którego głos jest jednym z charakterystycznych elementów programu.

"Hm moze pan lektor znów wróci i bedzie mozna zadać mu pytania😍😍" - zastanawiał się internauta.

Pojawiła się również teoria dotycząca finału i większego udziału publiczności w rozstrzygnięciu programu.

"Finał bedzie kręcony na żywo? I widzowie bedą glosowac?" - zapytała jedna z komentujących osób.

Hotel Paradise 13. Co wydarzy się w poniedziałek?

Na razie żadna z teorii widzów nie została potwierdzona. Produkcja nie wyjaśniła, czy szykuje zmianę zasad, powrót znanej postaci, czy może zupełnie inny pomysł. Pewne jest tylko to, że szczegóły mają zostać ujawnione podczas transmisji na żywo w poniedziałek o godzinie 21:00.