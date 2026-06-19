Farma. Produkcja ujawnia kulisy castingów. To przełom!

Sukces poprzedniej edycji napędza castingi do 6. sezonu programu "Farma"

Piąta odsłona popularnego formatu okazała się prawdziwym hitem, gromadząc przed telewizorami średnio 1,2 miliona widzów, a wielki finał śledziło aż 1,67 miliona osób. Telewizja Polsat nie czekała długo z rozpoczęciem prac nad kolejną transzą. Obecnie trwają już zdjęcia do szóstego sezonu, gdzie nowo wybrani uczestnicy przez najbliższe tygodnie będą odcięci od codziennych luksusów oraz swoich bliskich. Będą musieli sprostać surowym realiom wiejskiego życia. Znakomite wyniki oglądalności bezpośrednio wpłynęły na oblężenie podczas naboru nowych kandydatów.

Tłumy chętnych chcą zamieszkać na "Farmie". Znane twarze wesprą uczestników

Twórcy reality show oficjalnie przyznali, że liczba zgłoszeń do nadchodzącej edycji znacząco przewyższyła tę z ubiegłego roku, co stanowiło dla nich spore zaskoczenie na etapie przygotowań. Rosnąca popularność formatu skłoniła mnóstwo osób do wzięcia udziału w telewizyjnej rywalizacji, jednak ostatecznie bilet na gospodarstwo otrzymała tylko garstka najlepszych. Choć personalia śmiałków pozostają na razie tajemnicą, produkcja gwarantuje mnóstwo trudnych wyzwań i surową walkę o przetrwanie w spartańskich warunkach. Pieczę nad całością tradycyjnie sprawować będą prowadzące Marcelina Zawadzka oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie. Z kolei ekspercką radą na miejscu posłużą ulubieńcy widzów, Beata Oleszek oraz Szymon Karaś.

Choć twórcy nie zdradzają jeszcze konkretnych nazwisk, wiadomo, że nowi mieszkańcy gospodarstwa nie będą mieli czasu na nudę. Codzienne rolnicze obowiązki i życie w surowym otoczeniu wystawią ich charaktery na potężną próbę.

Kamery na planie 6. sezonu "Farmy" już pracują. Ekipa spędzi tam dwa miesiące

Wyselekcjonowani już uczestnicy rozpoczęli swoje wiejskie zmagania, a telewizyjna ekipa spędzi na planie zdjęciowym bite dwa miesiące. Po niezwykle ciepłym przyjęciu piątej serii, poprzeczka dla najnowszej odsłony wisi bardzo wysoko. Rosnąca liczba wiernych fanów oraz lawinowe zainteresowanie castingami dobitnie pokazują, że polsatowski hit na stałe wpisał się w czołówkę najpopularniejszych programów rozrywkowych w polskiej telewizji.