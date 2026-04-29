Farma. Kto odpadnie w pojedynku? Aksel, Ola i Rafał stają do walki o wszystko 

Małgorzata Pala
2026-04-29 14:05

Na „Farmie” nie ma już miejsca na błędy. Nadchodzący pojedynek będzie jednym z najważniejszych momentów tej edycji, bo stawka jest podwójna – nie chodzi tylko o pozostanie w programie, ale też o uratowanie Zadania Tygodnia. Aksel, Ola i Rafał staną do bezpośredniej walki, w której każdy ruch może przesądzić o ich dalszym losie.

Uczestniczka programu Farma, Ola, patrzy w obiektyw z delikatnym uśmiechem, stojąc na tle wiejskiego krajobrazu z budynkiem i zielenią. W tle widać dwie inne kobiety.
Pojedynek o wszystko

Tym razem rywalizacja nie ograniczy się wyłącznie do eliminacji. Uczestnicy będą walczyć również o powodzenie zadania, które od początku sprawia im ogromne trudności. Produkcja masła i kolejne etapy pracy okażą się wyczerpujące, a każdy gram będzie na wagę złota. Nie wszyscy jednak podejdą do tego z taką samą determinacją. Widać już zmęczenie, a wiara w sukces zaczyna się chwiać.

Kapusta znów w centrum gry

Choć brzmi niepozornie, to właśnie kapusta odegra kluczową rolę w nadchodzącym starciu. Ten element, który już wcześniej pojawiał się w zadaniach, ponownie stanie się jednym z najważniejszych punktów pojedynku i może zadecydować o zwycięstwie jednej z osób. Na tym etapie programu nawet najmniejszy szczegół ma znaczenie – liczy się spryt, szybkość i opanowanie.

W coraz mniejszym gronie emocje zaczynają buzować jeszcze mocniej. Konflikty pojawiają się nawet tam, gdzie wcześniej panował spokój, a uczestnicy coraz częściej podważają swoje decyzje i lojalność wobec innych. Granice wytrzymałości zostaną wystawione na poważną próbę, a atmosfera na Farmie zrobi się wyjątkowo ciężka.

Decydujące głosowanie na Farmie

Po pojedynku przyjdzie czas na ostateczne rozstrzygnięcie. To właśnie głosowanie zdecyduje, kto będzie musiał pożegnać się z programem i marzeniami o finale. W tej fazie gry nie ma już pewniaków. Nawet najsilniejsze sojusze mogą się rozpaść w jednej chwili, a wynik może zaskoczyć wszystkich. Jedno jest pewne – dla Aksela, Oli i Rafała to starcie, które może zmienić wszystko.

