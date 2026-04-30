Farma. Czy będzie emisja w piątek 1. Maja? Zaskakujące decyzja stacji

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-04-30 9:44

Czy w Święto Pracy, 1 maja, będzie odcinek „Farmy”? Choć na co dzień widzowie mogą śledzić losy uczestników od poniedziałku do piątku, akurat piątek 1.05.2026 to wyjątkowa data oznaczona w kalendarzu na czerwono. Czy mimo to „Farma” pojawi się tego dnia na antenie Polsatu?

Siostry Krawczyńskie, prowadzące program Farma, uśmiechają się do obiektywu, ubrane w kowbojskie kapelusze i stylizacje nawiązujące do Dzikiego Zachodu, na tle kwiatowej dekoracji z logo Polsatu. Więcej o ich udziale w programie przeczytasz na stronie Super Seriale.
Siostry Krawczyńskie i Farma Siostry Krawczyńskie i Farma Siostry Krawczyńskie i Farma Siostry Krawczyńskie i Farma
Czy „Farma" będzie emitowana 1 maja?

1 maja to Święto Pracy, a w takie dni stacje telewizyjne często wprowadzają zmiany w programach. Zdarza się, że seriale i reality show robią przerwę, ustępując miejsca specjalnym propozycjom lub filmom.

W przypadku „Farmy” sytuacja wygląda jednak inaczej. Zgodnie z planami emisji, program będzie miał swoją regularną emisję także w piątek 1 maja. Oznacza to, że widzowie nie muszą obawiać się przerwy – odcinek pojawi się o standardowej porze.

To już końcówka sezonu

Brak przerwy w emisji nie jest przypadkowy. Program wchodzi właśnie w decydującą fazę, a każdy odcinek ma ogromne znaczenie dla dalszych losów uczestników.

Już od poniedziałku 4 maja rozpocznie się finałowy tydzień, który przyniesie serię pojedynków. Stawka będzie najwyższa, a przegrani będą odpadać jeden po drugim. Co ważne, osoba opuszczająca program wskaże w pożegnalnym liście kolejnego uczestnika do pierwszego starcia, co może całkowicie zmienić układ sił.

Wielki finał coraz bliżej

Wraz z końcówką sezonu napięcie będzie tylko rosło. W grze pozostaną już najsilniejsi, a dotychczasowe sojusze i przyjaźnie mogą zejść na dalszy plan. Liczyć się będzie wyłącznie strategia i walka o przetrwanie.

Wielki finał 5. sezonu „Farmy” zaplanowano na czwartek, 7 maja. To właśnie wtedy widzowie zdecydują, kto sięgnie po zwycięstwo. Jedno jest pewne – najbliższe dni będą kluczowe, a każdy odcinek może przynieść zwrot, który zaskoczy nawet najwierniejszych fanów programu.

Siostry Krawczyńskie i Farma
