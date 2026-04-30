Farma. Czy będzie emisja w piątek 1. Maja? Zaskakujące decyzja stacji

Czy „Farma” będzie emitowana 1 maja?

1 maja to Święto Pracy, a w takie dni stacje telewizyjne często wprowadzają zmiany w programach. Zdarza się, że seriale i reality show robią przerwę, ustępując miejsca specjalnym propozycjom lub filmom.

W przypadku „Farmy” sytuacja wygląda jednak inaczej. Zgodnie z planami emisji, program będzie miał swoją regularną emisję także w piątek 1 maja. Oznacza to, że widzowie nie muszą obawiać się przerwy – odcinek pojawi się o standardowej porze.

To już końcówka sezonu

Brak przerwy w emisji nie jest przypadkowy. Program wchodzi właśnie w decydującą fazę, a każdy odcinek ma ogromne znaczenie dla dalszych losów uczestników.

Już od poniedziałku 4 maja rozpocznie się finałowy tydzień, który przyniesie serię pojedynków. Stawka będzie najwyższa, a przegrani będą odpadać jeden po drugim. Co ważne, osoba opuszczająca program wskaże w pożegnalnym liście kolejnego uczestnika do pierwszego starcia, co może całkowicie zmienić układ sił.

Wielki finał coraz bliżej

Wraz z końcówką sezonu napięcie będzie tylko rosło. W grze pozostaną już najsilniejsi, a dotychczasowe sojusze i przyjaźnie mogą zejść na dalszy plan. Liczyć się będzie wyłącznie strategia i walka o przetrwanie.

Wielki finał 5. sezonu „Farmy” zaplanowano na czwartek, 7 maja. To właśnie wtedy widzowie zdecydują, kto sięgnie po zwycięstwo. Jedno jest pewne – najbliższe dni będą kluczowe, a każdy odcinek może przynieść zwrot, który zaskoczy nawet najwierniejszych fanów programu.