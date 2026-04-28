Farma. Afera wokół Karoliny i Aksela. Widzowie wybrali, po czyjej są stronie

Zwrot Karoliny wywołał burzę

Sytuacja na Farmie zaogniła się po decyzji Karoliny, która kompletnie zaskoczyła uczestników. Po wcześniejszych ustaleniach nagle zmieniła zdanie i poprosiła Aksela, by do pojedynku wskazał… jej własnego męża.

Ten ruch wywołał szok wśród farmerów i lawinę pytań o jej prawdziwe intencje. Uczestnicy zaczęli się zastanawiać, czy Karolina wciąż gra zespołowo, czy już wyłącznie pod własną strategię.

– Ja byłam w szoku, plan miał być zupełnie inny, a tutaj Karolina znowu coś innego wymyśliła – padło w programie.

Wątpliwości tylko narastają, bo nikt nie ma pewności, co wydarzy się dalej i jakie będą konsekwencje tej decyzji.

Widzowie nie mają wątpliwości

Choć na Farmie sytuacja pozostaje niejasna, w sieci wszystko wydaje się dużo prostsze. Widzowie masowo opowiedzieli się po stronie Aksela, jasno dając do zrozumienia, że nie ufają ruchom Karoliny. W komentarzach na Instagramie dominują głosy poparcia dla niego i krytyka wobec jej zachowania. Dla wielu osób to właśnie jej decyzja była momentem, w którym przekroczyła granicę i straciła wiarygodność.

Małżeństwo na celowniku

Wszystko to sprawia, że Karolina i Rafał znaleźli się w wyjątkowo trudnym położeniu. Wizja pojedynku między nimi elektryzuje zarówno uczestników, jak i widzów, a napięcie w programie sięga zenitu.

Jednocześnie na Farmie nie ma czasu na złapanie oddechu. Pojawia się ostatnie Zadanie Tygodnia, które – choć z pozoru proste – szybko okazuje się sporym wyzwaniem. Produkcja masła i przygotowania związane z kiszeniem kapusty wystawią cierpliwość uczestników na próbę.

Chaos i brak zaufania

Kolejne nominacje tylko podkręcają atmosferę, a każdy ruch zaczyna mieć podwójne znaczenie. Sojusze się chwieją, a brak zaufania staje się coraz bardziej widoczny.

Pytanie, które krąży po całej Farmie, pozostaje bez odpowiedzi: czy strategia Karoliny to przemyślany plan, czy początek jej upadku w programie? Jedno jest pewne – widzowie już wydali swój werdykt. Stawiają na Aksela.