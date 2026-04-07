Farma 5: Pojedynek nagłej śmierci i cena zdrady. Nikt nie może czuć się bezpiecznie

Małgorzata Pala
2026-04-07 12:32

Nowy tydzień na Farmie rozpocznie się od emocji, które wciąż nie zdążyły opaść. Zdrada, która wstrząsnęła uczestnikami, wciąż odbija się echem, a napięcie sięga zenitu. Przed Farmerami pojedynek nagłej śmierci, który bezlitośnie zweryfikuje ich siłę i determinację. W tej grze nie ma już miejsca na błędy, każdy ruch może oznaczać koniec.

Autor: Polsat/ Materiały prasowe Agnieszka, uczestniczka programu "Farma", ze łzami w oczach, w czarnym ubraniu, w tle widać drewnianą ścianę i liście winorośli. Obok niej stoi zielona lampa naftowa i czerwony kubek na ozdobnym obrusie. Emocje sięgają zenitu w nowym odcinku, o którym przeczytasz na Super Seriale.

Pojedynek bez drugiej szansy

Na pierwszy plan wysunie się starcie Henryka z Akslem. Obaj wielokrotnie udowodnili, że potrafią walczyć do samego końca, ale tym razem stawka jest najwyższa. Pojedynek nagłej śmierci zdecyduje, kto na zawsze pożegna się z Farmą. Tu nie będzie miejsca na zawahanie — liczyć się będą refleks, siła i zimna krew.

Zdrada, która zmieniła wszystko

Po wydarzeniach poprzedniego dnia atmosfera wciąż jest wyjątkowo napięta. Łukasz i Aksel nie kryją emocji po tym, co się wydarzyło.

„Jestem smutny przez to, co zrobiła Agnieszka” – przyznaje Aksel.

Zdemaskowana Tajna Agentka musi zmierzyć się z konsekwencjami swojej strategii. Presja i samotność zaczynają dawać o sobie znać.

To jest przeogromny stres i presja – wyjawić, że było się podwójnym agentem. Świat na Farmie zmienia się dla mnie o 180 stopni” – tłumaczy Agnieszka.

Farmer Tygodnia boleśnie przekona się, że każde słowo i każda decyzja mają swoje konsekwencje. Na Farmie nic nie ginie, a skutki wcześniejszych wyborów uderzają szybciej, niż można się spodziewać. Ich efekt odczuje całe gospodarstwo.

Gdy emocje sięgną zenitu, Farmerzy staną przed nietypowym zadaniem. Na tabliczkach napiszą, co naprawdę myślą o sobie nawzajem. Czy będzie to moment oczyszczenia i szczerości? A może bezlitosna konfrontacja, która tylko pogłębi konflikty?

Jedno jest pewne — po tym dniu relacje na Farmie już nigdy nie będą takie same.

Farma. Kiedy i gdzie oglądać?

Oglądaj „Farmę” od poniedziałku do piątku w Polsacie!

Poniedziałek–czwartek: godz. 20:30 Piątek: godz. 19:55

W środę (8 kwietnia) wyjątkowo aż dwa odcinki - o godz. 20:30 oraz 21:30.

