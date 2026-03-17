Farma 5, odcinek 22: Zamiana, która wszystko zmieniła. Awantura o jedzenie wymknie się spod kontroli

Pierwsza noc po zamianie

Miniona noc wyraźnie pokazała, jak wiele zmieniła zamiana miejsc. Ci, którzy wcześniej marzli w stodole, w końcu mogli odpocząć w cieple domu. Z kolei dotychczasowi „domownicy” szybko przekonali się, jak wygląda noc na sianie. Różnice w warunkach życia tylko podkręcą emocje w grupie.

Trudne zadanie i brak wsparcia w 22. odcinku "Farmy"

Od świtu Farmerzy wrócą do pracy, by dokończyć zadanie tygodnia. Głód, zmęczenie i upał sprawią, że każda czynność będzie wymagała podwójnego wysiłku. W tym czasie pojawią się także pretensje – Agnieszka i Wojtek nie ukryją rozczarowania brakiem wsparcia ze strony reszty uczestników podczas ich wyjazdowej misji.

Pojedynek o miejsce w domu i afera o jedzenie

Pierwszy pojedynek o miejsce w domu okaże się wymagającym starciem, w którym liczyć się będą spryt i szybkość. Stawka jest wysoka – komfortowe warunki i chwilowe wytchnienie od trudów życia na Farmie. Po rywalizacji napięcie nie opadnie. Wręcz przeciwnie – Farmerzy zaczną coraz głośniej mówić o znikającym jedzeniu. W gospodarstwie wybuchnie ostry konflikt, a wzajemne oskarżenia tylko pogłębią podziały. Jedni poczują się pokrzywdzeni, inni nie będą zamierzać ustępować.

Kulminacja nastąpi, gdy na Farmie pojawią się Szymon i Beata z wózkiem pełnym zapasów. To wtedy okaże się, czy uczestnicy poradzili sobie z zadaniem tygodnia i czy zdobędą jedzenie oraz 10 tysięcy złotych.

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu. Emisja od poniedziałku do czwartku odbywa się o godzinie 20:30, natomiast w piątki program startuje o 19:55.