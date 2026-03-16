Farma 5, odcinek 21: Farmerzy w szoku po nagłej zamianie domu ze stodołą. Zapanują nowe zasady

Noc pełna niespodzianek w 21. odcinku "Farmy"

Poranek zacznie się bolesną pobudką dla Karoliny, której sen zakłóci chrapanie Henryka. Aksel natomiast będzie rozkojarzony i pozbawiony motywacji przez tęsknotę za przyjacielem Rolo. Już pierwsze godziny dnia pokażą, że emocje i napięcie w gospodarstwie nie odpuszczą, a konflikty między uczestnikami zaczną narastać.

Brak jedzenia jeszcze bardziej podgrzeje atmosferę. Gdy Farmer Tygodnia sięgnie po kurczące się zapasy, wśród głodnych uczestników rozpęta się prawdziwa burza. Jednocześnie list od Rola wprowadzi mieszane uczucia – rozbawi, wzruszy i doda otuchy farmerom, którzy poczują chwilowe wytchnienie.

Nowe zasady i zamiana miejsc

W odcinku wprowadzona zostanie istotna zmiana: mieszkańcy stodoły i domu zamienią się miejscami. Ci, którzy trafią do miękkich łóżek, szybko przekonają się, że luksus potrwa tylko chwilę – aby zachować wygodne warunki, będą musieli wygrać bezpośrednie pojedynki.

Nowe zadanie tygodnia zaprowadzi uczestników na sianokosy. To nie tylko ciężka fizyczna praca, ale też idealna przestrzeń do strategicznych rozmów i zakulisowych sojuszy. W tym czasie w gospodarstwie narodzi się nowy męski konflikt, który dodatkowo podkręci atmosferę.

Kulminacją dnia będzie pierwsza nominacja do pojedynku, która wystawi Farmerów na próbę. Decyzje podjęte w tym momencie mogą zmienić układ sił w gospodarstwie i zaważyć na dalszych losach uczestników.

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu. Emisja od poniedziałku do czwartku odbywa się o godzinie 20:30, natomiast w piątki program startuje o 19:55.