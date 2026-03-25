Farma 5: Musztra, śmiech i walka o wpływy. Aksel „jak Bruce Lee”, a napięcia rosną

Poranek na Farmie z przymrużeniem oka

Choć poranek zapowiada się spokojnie, Karolina podejdzie do swoich obowiązków bardzo poważnie, wprowadzając elementy niemal wojskowej dyscypliny. Tym razem jednak zrobi to z dużą dawką humoru, co udzieli się reszcie uczestników.

Na tym tle wyróżni się Aksel, który w wyśmienitym nastroju zacznie porównywać się do Bruce’a Lee i z energią biegać po Farmie, szukając potwierdzenia swojej „formy” u innych.

Pod powierzchnią żartów i dobrej atmosfery toczy się jednak poważna gra. Aksel nie zamierza odpuszczać i coraz wyraźniej próbuje wpływać na decyzje Karoliny, kierując jej uwagę w stronę Heńka i Wojtka.

Pojawia się pytanie, czy ich relacja to rzeczywiste zbliżenie, czy element strategii. Na Farmie coraz trudniej oddzielić szczere emocje od gry o przetrwanie.

Problemy na wykopkach

Dobrze nastrojona grupa pracująca przy wykopkach natrafi na przeszkodę, która może przekreślić szanse na wykonanie zadania tygodnia. Szybko okaże się, że nie wszyscy są równie zaangażowani — dla niektórych porażka może być korzystna w kontekście dalszej gry.

Napięcie doprowadzi do sprzeczki między Henrykiem a Wojtkiem, co tylko potwierdzi, że konflikty zaczynają narastać. Jeszcze większe wyzwanie czeka grupę odpowiedzialną za sery. Braki w produktach i ograniczony czas postawią Farmerów pod ścianą.

Choć stres będzie wyraźnie narastał, uczestnicy spróbują znaleźć rozwiązanie i wyjść z trudnej sytuacji. Pytanie tylko, czy improwizacja wystarczy, by zaliczyć zadanie i uniknąć konsekwencji.

Poniedziałek–czwartek: godz. 20:30 Piątek: godz. 19:55