Farma 5: Koniec podziału na dom i stodołę. Nowy układ sił po odejściu Lamii

Koniec podziału na Farmie

Po przegranym pojedynku Lamia żegna się z programem, a wraz z jej odejściem definitywnie znika podział na dom i stodołę. Od teraz wszyscy Farmerzy będą funkcjonować razem, co oznacza zupełnie nową dynamikę relacji i codziennych obowiązków.

Sytuację komplikuje fakt, że zdyskwalifikowana uczestniczka nie zostawiła po sobie listu ani nie wskazała kolejnego Farmera Tygodnia. W efekcie to ostatni mieszkańcy stodoły będą musieli sami zawalczyć o ten tytuł.

Rada Farmy i nieoczekiwana krytyka

Podczas Rady Farmy uczestnicy podsumują rządy ustępującego Andrzeja. Wbrew oczekiwaniom, to nie on stanie się głównym celem krytyki. Ostrze zarzutów zostanie skierowane w stronę innego Farmera.

– „Nie robi wszystkiego do końca, zajmujesz się czymś trochę, mówisz, że umiesz, a nie umiesz” – padnie z ust Henryka.

Atmosfera szybko zgęstnieje, a prowadzące zwrócą uwagę na prawdziwe źródło problemów.

– „Nie praca jest problemem, tylko wasze relacje, komunikacja” – usłyszą uczestnicy.

To jednak nie koniec napięć. Na jaw wyjdą również przewinienia, których Farmerzy dopuścili się w ostatnich dniach, często nie zdając sobie sprawy z możliwych konsekwencji.

Narastająca presja i konflikty mogą sprawić, że część uczestników zacznie poważnie zastanawiać się nad dalszym udziałem w programie. Jednocześnie walka o tytuł Farmera Tygodnia zapowiada kolejne przetasowania w grupie.

Jedno jest pewne, po odejściu Lamii gra wchodzi w nowy etap, w którym nic nie jest już oczywiste.

