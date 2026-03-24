Farma 5: Dziwne zjawisko i ciche układy. Nowe zadanie odsłoni kulisy gry

Nowe zadanie i podział na grupy

Nowe zadanie tygodnia bezlitośnie podzieli Farmerów na mniejsze podgrupy. Część z nich wyruszy na wykopki, gdzie ciężka praca szybko stanie się tłem dla rozmów prowadzonych na uboczu. To właśnie tam zaczną się rodzić nowe układy i nieoczywiste sojusze, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg gry.

Aksel ma swój plan

Aksel coraz uważniej obserwuje sytuację i dostrzega, że Karolina zaczyna go wspierać. Postanawia to wykorzystać i budować własną pozycję w grupie. W jego planach pojawiają się konkretne nazwiska — Wojtek i Henryk. Obecność Wikingów przestaje być dla niego komfortowa, dlatego zaczyna myśleć o kolejnych ruchach, które mogą zmienić układ sił na Farmie.

W tym samym czasie w mleczarni nie ma miejsca na strategie. Tam liczy się czas i precyzja, a presja związana z wykonaniem zadania od Beaty zaczyna dawać się we znaki. Farmerzy walczą nie tylko z obowiązkami, ale też z rosnącą niepewnością — każdy błąd może mieć konsekwencje dla całej grupy.

Dziwne zjawisko na Farmie

W samym środku napiętej atmosfery uczestnicy natrafią na coś, czego się nie spodziewali. Pewien napar zacznie działać w sposób, który trudno jednoznacznie wyjaśnić. Z jednej strony uspokoi emocje, z drugiej — może wpłynąć na zachowanie Farmerów i ich relacje. To niepozorne „zjawisko” szybko stanie się tematem rozmów i dodatkowo namiesza w już skomplikowanej sytuacji na Farmie.

