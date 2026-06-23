Daria i Filip z "Love is Blind" rozstali się? Jest pożegnanie na wideo

Daria i Filip z "Love is Blind" na tajemniczym nagraniu. Rozstali się?

Opublikowany przez Darię krótki film wywołał lawinę domysłów, jednak fani telewizyjnego małżeństwa mogą odetchnąć z ulgą. Bohaterowie randkowego show nadal tworzą zgrany duet. Udostępnione na Instagramie wideo, utrzymane w mroczniejszych, czarno-białych barwach, przedstawia jedynie moment wyjścia mężczyzny z domu i pożegnania, ale nie na zawsze. Uczestnicy programu wymieniają czułe uściski w progu, a następnie Filip znika za drzwiami. Choć nostalgiczna otoczka materiału mogła sugerować poważny kryzys, w rzeczywistości nie ma mowy o definitywnym rozstaniu tej dwójki. Chodzi o pracę Filipa i jego częste wyjazdy.

Praca Filipa z "Love is Blind" wymusza ciągłe rozstania

Regularne rozstania wpisane są w specyfikę życia tej pary. Już w odcinkach transmitowanych na platformie Netflix mężczyzna tłumaczył, że zawodowo zajmuje się obsługą pasażerów na pokładach samolotów. Praca stewarda wiąże się z nieustannymi podróżami oraz kilkudniowymi zniknięciami z rodzinnego gniazdka. Powroty z dalekich tras oznaczają konieczność odespania i zregenerowania sił, co bywało kością niezgody. Daria prowadzi znacznie bardziej uregulowany tryb życia, przez co odmienne nawyki powodowały w przeszłości drobne spięcia. Ostatecznie jednak zakochani wypracowali kompromis i potrafią sprawnie zarządzać swoją wspólną przestrzenią.

Związek Darii i Filipa przetrwał telewizyjny eksperyment

Decyzja o zawarciu związku małżeńskiego w finale polskiej odsłony "Love is Blind" okazała się dla nich strzałem w dziesiątkę. W specjalnym odcinku podsumowującym całą serię oboje dumnie ogłosili, że ich uczucie kwitnie z dala od telewizyjnych kamer. Daria wielokrotnie zaznaczała, że mocno dopinguje ukochanego w jego podniebnej ścieżce zawodowej, akceptując przy tym cykliczne pożegnania. Mimo życia na walizkach, Filip po każdej służbie wraca w ramiona żony. Nostalgiczny film wrzucony do sieci jest po prostu dowodem na to, że nawet wyjątkowo udane relacje niosą ze sobą trudy tęsknoty i wymuszają chwilową rozłąkę.

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