Damian z „Love is Blind” gorzko o swojej karierze. Tego dotąd nie mówił

Damian z "Love is Blind" w nieco innej odsłonie

Damian dał się poznać widzom "Love is Blind: Polska" jako jeden z uczestników eksperymentu, w którym single próbują znaleźć miłość bez poznawania się twarzą w twarz. Po emisji programu jego życie prywatne i kolejne działania zaczęły wzbudzać zainteresowanie oraz kontrowersje, a ostatnio spora afera rozkręciła się po publikacji piosenki, w której pojawiły się odnośniki do byłej partnerki Damiana z programu - Marty, z którą zdecydowali się na ślub.

W „A jednak PODCAST” Damian opowiedział szerzej o swoich odczuciach i sytuacji zawodowej. Nie ukrywał, że poszukiwanie odpowiedniej ścieżki kariery nie zawsze przebiegało po jego myśli. Zwrócił uwagę na problem, z którym sam się mierzył.

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– Jeżeli chodzi o moją karierę, to wydaje mi się, że nie jestem poważnie brany przez rekruterów. Zresztą już miałem sytuację, że można powiedzieć, zostałem odrzucony przez program, a to była moja wymarzona praca (…) – powiedział Damian w rozmowie z prowadzącą „A jednak PODCAST”, dziennikarką Pauliną Sochą-Jakubowską.

Jego słowa pokazują, że udział w popularnym reality show nie oznacza automatycznie, że w innych dziedzinach życia wszystko układa się po myśli uczestników. Damian zwrócił uwagę na trudności, z jakimi mierzy się w karierze, i na poczucie, że rekruterzy nie zawsze traktują go poważnie.

Rozmowę nagrano przed premierą piosenki Damiana

Wywiad z Damianem pojawił się w czasie, gdy o uczestniku "Love is Blind: Polska" zrobiło się głośno za sprawą jego piosenki. Utwór spotkał się z krytycznymi reakcjami, a jego premiera stała się jednym z tematów dyskusji wokół dalszych działań Damiana po programie. Prowadząca „A jednak PODCAST” zaznaczyła jednak, że rozmowa została nagrana jeszcze przed wydaniem utworu. Z tego powodu nie zapytała Damiana o motywacje stojące za decyzją o rozpoczęciu muzycznej przygody ani o samą premierę piosenki. W trakcie wywiadu Damian zaprezentował poważniejszą stronę niż ta, z którą część widzów mogła kojarzyć go z programu. Tym razem skupił się na swoich doświadczeniach zawodowych i trudnościach związanych z karierą.