Chcesz wystąpić w Hotelu Paradise? Takie pytania czekają na kandydatów

Jak dostać się do Hotelu Paradise? Tak wygląda pierwszy etap castingu

Droga do sławy zaczyna się w internecie. Każdy, kto chce spróbować swoich sił w show, musi wejść na oficjalną stronę rekrutacyjną i uzupełnić specjalny dokument. Na samym starcie wymagane jest podanie podstawowych danych personalnych. Przyszli celebryci muszą wpisać imię, nazwisko, datę urodzenia, a także określić swoją płeć i wzrost. Niezbędne jest również wskazanie miejsca zamieszkania, w tym miasta oraz województwa, a na koniec pozostawienie numeru telefonu i adresu mailowego do kontaktu.

Na jakie pytania trzeba odpowiedzieć przed wylotem do raju? TVN pyta konkretnie

Stacja oczekuje jednak od kandydatów znacznie szerszej wiedzy niż tylko metryczka. W ankiecie zawarto zagadnienia mające obnażyć prawdziwe oblicze zgłaszającego. Pretendenci do wyjazdu zmuszeni są zmierzyć się z następującymi kwestiami: „Linki do mediów społecznościowych”, „Kilka słów o sobie”, „Jakie masz pasje i zainteresowania?”, „Cechy charakterystyczne”, a także „Czy brałaś/brałeś udział w programach telewizyjnych i internetowych?”. Dodatkowym wymogiem jest dołączenie aktualnych fotografii. Chętni mają też szansę zaplusować, przesyłając dobrowolnie krótką wizytówkę wideo, która uwydatni ich charyzmę.

Sam formularz nie wystarczy. Kolejny etap to rozmowy z produkcją

Wysłanie zgłoszenia to dopiero rozgrzewka przed właściwą selekcją. Internetowa ankieta stanowi jedynie wstępne sito, przez które przechodzą wyłącznie osoby idealnie wpisujące się w ramy "Hotelu Paradise". Jeśli czyjś profil zaintryguje łowców talentów, otrzyma on zaproszenie do dalszych działań. Z relacji weteranów poprzednich sezonów wynika, że później na potencjalnych mieszkańców willi czekają bezpośrednie konfrontacje z ekipą, w tym rozmowy na żywo i testy przed kamerą. Właśnie na tym etapie decyduje się, czy dany śmiałek dysponuje wystarczającym temperamentem, by zaistnieć na ekranie.

Kto może zgłosić się do Hotelu Paradise?

Przepustkę do egzotycznego kurortu mogą otrzymać wyłącznie dorośli. Oficjalne zasady rekrutacji jasno precyzują, że każdy aplikujący w momencie zgłoszenia musi mieć ukończony osiemnasty rok życia. Szansa na wysłanie swojej kandydatury potrwa jeszcze długo, bo aż do 23 marca 2027 roku.

Chociaż cały proces weryfikacji bywa żmudny i skomplikowany, ostatecznie na plan trafia wyselekcjonowana garstka ludzi. To właśnie ich burzliwe romanse, konflikty i sojusze przyciągają później przed telewizory miliony Polaków spragnionych mocnych wrażeń.