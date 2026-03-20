Będzie kolejny sezon Farmy! Polsat rusza z castingami

Będzie 6. sezon "Farmy"! Stacja Polsat potwierdza

Obecna, piąta edycja programu cieszy się ogromnym zainteresowaniem — do tej pory oglądało ją niemal 10 milionów widzów, a co tydzień program przyciąga około 5 milionów fanów. Format od lat utrzymuje pozycję jednej z najchętniej oglądanych propozycji Polsatu, a każda edycja umacnia jego pozycję w ramówce.

Polsat ogłosił już nabór do kolejnej odsłony „Farmy”. Poszukiwani są uczestnicy odważni, wytrzymali i gotowi na życie z dala od cywilizacji, bez współczesnych wygód. Liczy się nie tylko siła fizyczna, ale też spryt, odporność na stres i umiejętność współpracy w grupie.

Szczegóły dotyczące castingów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.polsat.pl.

Obecnie trwa 5. sezon "Farmy"

Piąty sezon potwierdza, że „Farma” to prawdziwy hit wiosennej ramówki. Poprzednia edycja przyciągnęła aż 14 milionów widzów, co czyni format jednym z najważniejszych programów rozrywkowych stacji. Autentyczność uczestników, trudne wyzwania i życie blisko natury sprawiają, że widzowie wracają do programu sezon po sezonie.

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu. Emisja od poniedziałku do czwartku odbywa się o godzinie 20:30, natomiast w piątki program startuje o 19:55.